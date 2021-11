Fabio Basile, gravissimo lutto per l’atleta: morto il fratello Michael

Il campione olimpico Fabio Basile colpito in queste ore dalla tragedia della morte di suo fratello: il dolore dell’atleta ed ex gieffino.

Ha sconvolto tutti la notizia annunciata dal judoka Fabio Basile riguardante la prematura scomparsa di suo fratello Michael. A lui l’atleta, che ha conquistato l’oro a Rio 2016 nella categoria 66 kg, era molto legato: “Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene.. mi mancherai tanto”, si legge sotto un video che ripercorre i momenti più emozionanti delle loro carriere sportive.

Anche Michael infatti era stato campione italiano di judo diventando per Fabio un esempio da seguire. Il video mostra Fabio da piccolo commosso per la vittoria del fratello che racconta di aver pensato: “Se ce l’ha fatta lui, ce la posso fare anche io”. In quell’occasione, l’ex concorrente del GF Vip 3 ed ex protagonista di Ballando con le stelle regalò a Michael una cintura a cui il giovane è stato sempre molto legato, racconta la loro mamma Tiziana.

La donna ha espresso il suo dolore per la scomparsa del figlio con uno straziante post sui social: “Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia. Eri così piccolo e fragile. E anche da “grande” lo eri: duro fuori e tenero dentro”.

Fabio Basile, l’autopsia sul corpo del fratello chiarirà le cause della morte

Una disgrazia inimmaginabile quella che ha travolto la famiglia Basile. Ancora incerte le cause del decesso, probabilmente dovuto ad un arresto cardiaco. Lo scorso venerdì Michael non rispondeva alle telefonate dei suoi cari che, comprensibilmente preoccupati, erano andati a cercarlo a casa sua.

E’ stato in quel momento che davanti ai loro occhi si è palesata la tragica verità: Michael è stato trovato morto. Su Instagram Fabio ha ricevuto le condoglianze di Giulia Salemi, Andrea Mainardi, Jane Alexander, che con lui hanno condiviso l’esperienza del GF Vip 3.