GF Vip 6, Sonia Bruganelli ammette: “La differenza tra me e Adriana Volpe”

Sonia Bruganelli rivela a Fanpage alcuni retroscena sul suo ruolo di opinionista del GF Vip compreso il rapporto con Adriana Volpe.

Il pubblico del GF Vip sa molto bene che, in ogni edizione, oltre a ciò che succede tra i concorrenti dentro la casa, molta importanza ha anche quello che accade in studio. Durante le puntate in prima serata, conduttore e opinionisti sono al centro dell’attenzione e possono determinare in vari modi l’andamento delle dinamiche del gioco.

Leggi anche———–>>>Colpo di scena al GF Vip: accadrà venerdì ma nessuno lo sa, l’annuncio in diretta

Fra gli elementi più incisivi di questa sesta edizione ci sono sicuramente le due opinioniste Adriana Volpe, ex concorrente del reality, e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Note per essere entrambe donne di carattere e senza peli sulla lingua, i loro interventi danno spesso origine a discussioni in studio e in casa. Tra l’altro, per loro stessa ammissione, le due non hanno un rapporto scevro da divergenze e ciò è certamente dovuto ai loro temperamenti molto diversi.

Proprio del legame con la ‘collega’, la Bruganelli ha parlato nell’intervista rilasciata a Fanpage ed ha spiegato che tra loro esiste una grande differenza.

GF Vip, Sonia Bruganelli

Durante le puntate andate in onda finora, si è visto che la Volpe e la Bruganelli hanno spesso punti di vista e modi di approccio differenti. La moglie di Bonolis si è detta pienamente consapevole di risultare antipatica a volte.

Leggi anche———–>>>GF Vip, la ‘guerra’ è già cominciata: la nuova concorrente fa una richiesta, Soleil si spazientisce e se ne va

“A volte risulto antipatica o distante perché posso permettermi di esserlo. Capisco che per chi fa un lavoro che prevede di piacere al pubblico perché sennò non viene chiamato e non lavora, la logica è completamente diversa”, spiega la Bruganelli che, ricordiamo, non è una donna di spettacolo ma ha sempre lavorato dietro le quinte dei programmi.

“La differenza tra me e Adriana forse sta proprio qui: lei ha molto da guadagnare da questa esperienza e molto da perdere, io poco da guadagnare, se non per quel che riguarda l’aspetto economico, e molto da perdere, in relazione al tempo che potrei dedicare al lavoro. Così si spiega la faccia diversa quando abbiamo scoperto che si andrà avanti fino ad aprile”, ha concluso l’opinionista.

Leggi anche————>>>GF Vip, concorrente eliminato confessa: “Soleil era il mio sogno proibito”

Voi con quale delle due siete d’accordo più spesso?