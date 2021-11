Ermal Meta sorprende i fan: l’annuncio lascia senza parole, manca pochissimo

Ermal Meta ha ‘spiazzato’ i fan con un annuncio davvero incredibile: manca pochissimo.

Ermal Meta è un amatissimo cantautore. Con la sua musica e i suoi bellissimi testi riesce sempre a penetrare nel cuore di chi l’ascolta. Nei mesi scorsi al Festival di Sanremo 2021 ha lasciato tutti senza parole. Con il brano Un milione di cose da dirti si è posizionato al terzo posto, dietro Fedez con Francesca Michielin e i vincitori, i Maneskin.

Soltanto qualche settimana fa, è stato ospite di Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha vestito il ruolo di giudice. Gli allievi del talent si sono esibiti e Ermal ha dato un voto, stilando poi una classica. E’ tanto amato e seguito, e anche il suo canale social è seguitissimo, con oltre seicento mila follower. Proprio qui, ha sorpreso i suoi fan, lasciando un annuncio incredibile: non vediamo l’ora!

Ermal Meta, l’annuncio lascia senza parole: manca pochissimo, non vediamo l’ora

Soltanto qualche settimana fa, l'abbiamo visto nel ruolo di giudice ad Amici. Ermal Meta è stato ospite di Maria De Filippi e qui, ha stilato una classifica dei cantanti, dopo averli ascoltati.

Ha fatto capire agli allievi che le parole sono importanti e che queste, servono per arrivare al cuore di chi ascolta. Proprio quest’anno, per l’artista, c’è stata una grande occasione. Al Festival di Sanremo 2021, era tra i big. Il suo brano Un milione di cose da dirti ha emozionato tutti, tanto da riuscire a posizionarsi al terzo posto, dietro Fedez e Francesca Michielin e i vincitori i Maneskin. Come vi abbiamo accennato, Ermal, sul suo canale instagram, ha lasciato, da qualche giorno, un annuncio incredibile. Di cosa si tratta?

Ebbene sì, sta per succedere davvero e manca pochissimo. Venerdì, questo venerdì, 26 novembre, esce la nuova canzone di Ermal Meta, scritta appena qualche giorno fa, Milano Non Esiste. “Non vedo l’ora che sia vostra”, scrive Ermal, a corredo del post, e noi non vediamo l’ora di ascoltarla!