Ermal meta, quando è cambiata la sua vita: “Era l’11 novembre del 2008”,l’inizio del suo lungo viaggio.

E’ sicuramente uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale, Ermal Meta con la sua voce ha incantato centinaia di palchi. Ha sempre dimostrato di possedere grandi capacità, fin da subito ha conquistato il pubblico con la sua voce potente e soave allo stesso tempo. Un suono capace di far sognare chiunque possa ascoltarlo, l’incanto accarezza la sua musica, trascinando gli ascoltatori in un mondo elevato. Ricorderemo certamente la sua partecipazione al Festival Di Sanremo, insieme al bravissimo Fabrizio Moro. La coppia musicale portò il brano ‘Non mi avete fatto niente’, riuscendo ad arrivare alla vittoria. Una canzone forte e significativa, contro l’odio, l’oppressione, il malessere, contro ogni forma di negazione. L’eccezionale cantautore è sempre stato molto discreto, da pochissimo sul suo profilo instangram ha postato in una storia delle parole bellissime, che ricordano l’inizio del suo viaggio: “Era l’11 novembre del 2008“.

Ermal Meta, l’episodio che ha cambiato la sua vita: l’inizio di un viaggio incredibile

Come abbiamo anticipato, Ermal Meta è certamente uno dei cantautori più apprezzati e amati, e non poteva essere diversamente, dato che possiede una voce incredibile. L’artista oltre a possedere una voce meravigliosa è anche di una bellezza particolare. Da pochissimo, Ermal ha postato in una sua storia instangram delle bellissime parole che sembrano ripercorrere l’inizio del suo incredibile viaggio verso la conquista di numerosi palchi. “Era l’11 novembre del 2008, lavoravo in un call center, ricevetti una telefonata che tanto aspettavo. ‘La Universal vuole pubblicare il disco della tua Band“, parole queste che manifestano apertamente la gioia di quel momento.

Come il cantante ha scritto, da quel momento fu l’inizio di un viaggio incredibile, che l’ha portato dove mai avrebbe immaginato in vita sua. Un bellissimo ricordo che sicuramente ha emozionato tutti i suoi migliaia di fan, che da sempre lo seguono con amore e rispetto, dimostrando una grande costanza.

