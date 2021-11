Belen Rodriguez mostra un ‘angolo’ del suo ufficio: i dettagli sono molto particolari e i contrasti da ammirare.

Belen Rodriguez è molto attiva sui social. Con un canale instagram che supera i 10 milioni di follower ogni suo spostamento non passa inosservato. Spesso, ci porta con lei in nuovi posti, pubblicando scatti singolari di luoghi meravigliosi.

Sappiamo che, negli ultimi tempi è stata molto impegnata. Non solo la nascita della piccola Luna Marì, ma da qualche settimana è al timone di Tu si que vales. Ma prima ancora, insieme a sua sorella Cecilia e suo fratello Jeremias, ha creato un brand di moda, Hinnominate. In poco tempo, i capi sono andati a ruba, merito del lavoro ben fatto. Come abbiamo detto, Belen è molto attiva sui social e proprio qui, nelle ultime ore, ha mostrato qualcosa legato al suo lavoro. Ha pubblicato uno scatto in cui possiamo ammirare un angolo del suo ufficio.

Belen Rodriguez mostra un ‘angolo’ del suo ufficio: dettagli bellissimi, da lasciare a bocca aperta

Impegnata alla conduzione di Tu si que vales, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, Belen è una bravissima conduttrice. In questi anni si è data tanto da fare. La sua carriera è cominciata facendo la modella per poi assumere importanti ruoli.

Oggi è un personaggio molto amato nel mondo dello spettacolo. Questa popolarità è ben evidente anche sui social, dove, il suo canale instagram, ha raggiunto i 10 milioni di follower. Ogni suo post è accolto da migliaia e migliaia di like con migliaia di commenti. Nelle ultime ore, la showgirl, ha pubblicato uno scatto in cui mostra ai suoi milioni di seguaci il suo nuovo ufficio: l’avete visto?

Ecco la foto resa noto da Belen. Nello spazio vediamo un angolo del suo posto di lavoro, sembrerebbe essere una cucina. L’arredamento è molto moderno, con toni scuri e colori intensi. Di fronte, vediamo un’entrata, con porte in vetro e tendaggi bianchi, dove il sole può entrare facilmente ad illuminare la stanza. Le pareti sono bianche, e sono bene in contrasto con l’arredamento. Che dire, l’ufficio della showgirl è molto bello: è il posto ideale dove lavorare in armonia.