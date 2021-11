La partecipazione a Vite al Limite l’ha fortemente cambiata: oggi si mostra così ed è bellissima, ma com’era prima? Clamoroso!

In onda dal 2013, Vite al Limite è uno di quei programmi che rivoluziona completamente la vita a chi vi prende parte. D’altra parte, decidono di parteciparvi proprio coloro che hanno intenzione di riappropriarsi non soltanto della loro vita, ma anche del loro corpo.

Leggi anche –> Incredibile tragedia a Vite al Limite: finale choc, è morta dopo l’intervento chirurgico

Incentrato sulle avventure di persone gravemente obese, Vite al Limite mostra al suo pubblico tutto quello che i pazienti del dottor Nowzardan sono disposti a fare pur di ritornare in forma. Dieta ferrea, allenamento costante e sedute da uno psicologo, sono i punti di partenza di questo percorso, ma non dimentichiamoci che quello che incide tantissimo sulla trasformazione di ciascun paziente è proprio la sua forza volontà. E la protagonista di questo nostro articolo rispecchia alla grande queste nostre parole. Con un peso iniziale che superava i 300 kg, la quarantenne si è mostrata immediatamente intenzionata a ritornare in forma. E, dati i suoi risultati, possiamo chiaramente comprendere che è riuscita alla grande a portare al termine il suo obiettivo. Oggi si mostra così: splendida e sorridente, ma com’era prima?

Leggi anche –> Vedere com’era prima di Vite al Limite vi lascerà basiti: è dimagrita più di 100 kg, impressionante

Grazie a Vite al Limite è fortemente cambiata, ma com’era prima? Clamoroso!

Era esattamente la settima stagione di Vite al Limite, quando la paziente è entrata a far parte della clinica di Houston con una storia alle spalle piuttosto drammatica. Reduce da un cattivo rapporto tra i due genitori e una violenza subita all’età di 20 anni, Octavia Gahans era riuscita a trovare nel cibo il suo unico conforto. Giunta all’età di 40 anni e con delle condizioni fisiche per nulla positive, la donna ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan per ritornare in forma. E possiamo letteralmente dire che ce l’ha fatta!

leggi anche –> Vite al Limite, quella drammatica morte ha sconvolto la sua vita: oggi è irriconoscibile

Ad oggi, a distanza di qualche anno dalla sua partecipazione al programma, Octavia si mostra in tutta la sua bellezza. E non manca di rendere nota la sua trasformazione. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Guardatela qui, è davvero impressionante:

Insomma, una vera e propria trasformazione clamorosa, non c’è che dire!