Ormai se lo chiedono tutti: di che razza è il cane di Blanca nella serie di Rai 1? La fiction sta appassionando milioni di telespettatori.

Un successo straordinario, quello di Blanca. La fiction di Rai Uno ha conquistato più di cinque milioni di telespettatori sia nella prima che nella seconda puntata. È la storia di una stagista della polizia di Genova, interpretata da Maria Chiara Giannetta. La donna è diventata cieca a dodici anni, a causa di un incendio in cui ha perso la vita la sorella maggiore Beatrice. Può contare su due amici fidati: l’estetista Stella e il suo cane guida, Linneo.

Il protagonista a quattro zampe ha conquistato il pubblico. Color bianco con macchie marroni ed occhi azzurri: in molti si chiedono di che razza è il dolce aiutante di Blanca. Ve lo sveliamo noi!

LEGGI ANCHE —–>Maria Chiara Giannetta è la protagonista della nuova serie Blanca: ricordate dove abbiamo già visto l’attrice?

Di che razza è Linneo, il cane di Blanca: le curiosità sul protagonista a quattro zampe della serie tv

Le avventure di Blanca Ferrando stanno conquistando il pubblico di Rai Uno. La serie, in onda ogni lunedì sera, ha ottenuto ascolti record in entrambe le puntate. In attesa di scoprire cosa accadrà nel terzo appuntamento in onda la prossima settimana, scopriamo qualche curiosità sulla fiction. O meglio, su uno dei protagonisti assoluti della serie: Linneo!

Il cane guida di Blanca è il suo aiutante fedelissimo: la accompagna ovunque nelle sue spedizioni, aiutandola nel suo sogno di diventare un detective. Ma di che razza è il meraviglioso cane ormai famoso?

Si tratta di una femmina di bulldog americano, di tre anni: il suo vero nome è Fiona. Come si legge su Fanpage.it, il cane viene addestrato dall’addestratrice cinofila Carolina Basile della Dog Studios.

LEGGI ANCHE ——>Attendevamo tutti questo momento, ora è ufficiale: la serie tv ritornerà in onda

E voi, state seguendo questa nuova serie tv? In arrivo tantissimi colpi di scena. Non perdete le prossime puntate.