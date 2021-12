Come si chiama la canzone di Gomorra 5 che sta conquistando tutti; i dettagli del brano che apre la stagione finale della serie.

Ci siamo! L’ultima, attesissima, stagione di Gomorra è entrata nel vivo. L’ultimo emozionante capitolo della serie tv di Sky è iniziato il 19 novembre, con i primi due episodi. E proprio per le prime scene della quinta ed ultima stagione è stata utilizzata una canzone che in poco tempo ha conquistato tutti.

Una scena emozionante, che vede Genny Savastano, latitante nascosto in un bunker, raggiungere un tetto dal quale riesce a vedere la sua Napoli. È qui che parte il brano, entrato nel cuore dei fan della serie. In seguito i dettagli della canzone.

Gomorra 5, come si chiama la canzone che apre la quinta ed ultima stagione

Una quinta stagione che sta emozionando tantissimo i fan. Parliamo di Gomorra, la serie tv liberamente ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano. Una serie giunta ormai alla fine: la stagione attualmente in onda è quella conclusiva. Gli ultimi due episodi, il nono e il decimo, andranno in onda il 17 dicembre 2021. Ma torniamo all’episodio 1 di quest’ultima stagione.

C’è una canzone, utilizzata per le scene inziali dell’episodio di apertura, che ha emozionato tantissimo il pubblico. Si tratta di Aria, un brano di Lucariello e Raiz, contenuto nell’album Il Vangelo secondo Lucariello, del 2018. La canzone apre proprio la prima puntata della serie tv da record. Lucariello, in collaborazione con ‘Nto, ha anche realizzato la famosa sigla di chiusura della serie tv, Nuje Vulimme ’Na Speranza.

E voi, state seguendo questa ultima stagione della serie tv? Ieri, 3 dicembre 2021, sono stati trasmessi gli episodi numero 5 e 6; venerdì prossimo, 10 dicembre, andrà in onda la penultima puntata, con altri due episodi. Il 17 dicembre ci sarà il gran finale, che si prospetta ricco di emozioni e colpi di scena. Noi non vediamo l’ora, e voi?