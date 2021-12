Arriva l’annuncio a sorpresa: la famosa conduttrice esce allo scoperto, è innamorata! L’ha rivelato durante un’intervista.

Dopo un matrimonio non andato a buon fine, una figlia e anni passati in solitudine, la solare e nota conduttrice annuncia di essersi innamorata di un misterioso uomo estraneo al mondo dello spettacolo.

La conduttrice in questione è una grande professionista, e negli anni è riuscita a conquistare la simpatia del pubblico, che la segue con molta dedizione. La donna però è anche una persona molto riservata, di fatti raramente parla della sua vita privata. A quanto pare c’è stata un’eccezione questa volta! La conduttrice ha parlato a cuore aperto, durante un’intervista, dei sentimenti che prova per il suo nuovo compagno, fuori dal mondo della televisione e conosciuto a un convegno. “Sono innamorata e anche se finisse domani sono grata perché ho sentito la vita tornare in me dopo aver passato anni molto difficili e tristi” sembra proprio un colpo di fulmine tra i due.

La famosa conduttrice è innamorata, annuncio a sorpresa!

L’intervista fatta con Chi, il giornale di Alfonso Signorini, è molto intima, specialmente per la donna che è sempre stata parecchio riservata. Si tratta di Monica Setta, mitica conduttrice, giornalista e anche scrittrice. La donna è stata sposata per molti anni con il collega giornalista Giuliano Torlontano, fino al divorzio avvenuto nel 2011. L’ex coppia ha anche avuto una figlia insieme, di Nome Gaia, che si è da poco laureata in giurisprudenza. Durante l’intervista a Chi, la Setta ha raccontato di aver conosciuto la sua nuova fiamma, di qualche anno più grande, ad un convegno del Ministero del Tesoro.

La conduttrice apre il cuore rivelando che non si sarebbe mai aspettata di ritrovare l’amore. Ha raccontato che “l’amore ha sempre occupato il primo posto, forse anche troppo. Intanto, dopo le ultime delusioni, avevo deciso di dedicarmi sono alla mia famiglia e agli amici più cari”. Dopodiché ha incontrato lui e ha rivelato che “nel giro di due mesi, mi sono trovata a dedicare a un uomo le parole più belle di Gabriel Garcia Marquez: ‘Ti amo non per chi sei, ma per chi sono quando sto con te'”.

Siamo molto felici per la conduttrice Monica Setta, e gli auguriamo tanta felicità insieme al suo nuovo e misterioso compagno.