Sanremo 2022, una famosissima collega di Emma Marrone dirigerà l’orchestra per lei: al settimo cielo i fan di entrambe

L’orchestra che accompagnerà Emma Marrone a Sanremo sarà diretta da un’altra amatissima star della musica: indovinate di chi si tratta!

L’annuncio social ha mandato in visibilio il web: tramite il suo profilo Instagram, Emma Marrone ha comunicato una splendida notizia che riguarda la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

Come noto ormai da tempo, la cantante salentina sarà in gara quest’anno tra i Big col nuovo brano Ogni Volta E’ Così, dopo ben 10 anni dal suo trionfo con Non E’ L’Inferno. Una carriera che sembra non conoscere ostacoli quella dell’ex vincitrice di Amici, la quale, dall’esperienza nella scuola più famosa d’Italia in poi ha decisamente spiccato il volo.

I fan più preparati ricorderanno che al talent di Maria De Filippi, Emma non ha vestito solo i panni di allieva ma negli anni successivi ha occupato anche il ruolo di direttore artistico nel 2013. Insomma, tra i nomi che animeranno questa imminente 72esima edizione del Festival il suo è sicuramente uno dei più attesi.

Ieri però, la bravissima artista pugliese ha dato un’altra notizia che subito ha ottenuto una pioggia di like sui social: riguarda la collega che l’accompagnerà con l’orchestra durante la kermesse canora.

Emma Marrone, clamoroso: ecco chi dirigerà l’orchestra a Sanremo

Con un selfie che la ritrae insieme a Francesca Michielin, Emma ha annunciato che sarà proprio quest’ultima a collaborare con lei a Sanremo. “Ogni Volta È Così. Canta Emma. Dirige l’orchestra Francesca Michielin. Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì”.

Due tra le più belle voci della musica italiana insieme sul palco dell’Ariston, in concomitanza con i primi dieci anni di carriera della Michielin: “Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica”, si legge nel post di Emma.

Dal canto suo, anche l’ex vincitrice di X Factor ha mostrato moltissimo entusiasmo per questa nuova avventura in una veste inedita: “Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”.

Non vediamo l’ora di ammirare il talento di queste due giovani e talentuose artiste insieme!