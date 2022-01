Sanremo 2022, chi è Emma Marrone: età, vita privata, altezza, peso e cosa faceva prima del successo

La cantante Emma Marrone parteciperà al Festival di Sanremo 2022: in questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità su di lei

Dopo aver trionfato nella famosa manifestazione canora nel 2012, l’ex allieva del talent show “Amici” torna sul palco dell’Ariston. La Marrone sarà diretta da Francesca Michielin, giovane cantante molto amata dal pubblico. In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità sulla cantante. Nonostante sia famosissima, siamo sicuri che qualcosa di lei ancora non sapete.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone rivela perché ha tagliato i capelli: i fan ne saranno contentissimi

Sanremo 2022, chi è Emma Marrone

Emmanuela Marrone, conosciuta artisticamente come Emma Marrone, nasce a Firenze il 25 maggio 1984. Ha 37 anni ed è una famosa cantante e di recente ha indossato anche le vesti di attrice, che sembra le stiano bene quanto quelle da cantante. La passione per la musica l’è stata trasmessa dal padre Rosario, che, notando la predisposizione della figlia, l’ha fatta entrare nel suo gruppo.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone, flirt con Maria De Filippi: verità o bufala? La cantante rompe il silenzio

Emma, però, ha raggiunto l’apice del successo tra il 2009 e il 2010, quando ha vinto la nona edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Grazie al trionfo nel famoso programma televisivo, ha avuto l’opportunità di firmare un contratto discografico con l’etichetta Universal Music Group.

La sua carriera è piena di successi e riconoscimenti. Ha ricevuto un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Awards e 15 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d’oro, di platino e multiplatino. Al 2015, la cantante ha venduto oltre un milione di copie in Italia tra album e singoli. Come attrice, invece, è stata magistrale la sua interpretazione ne “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino e di recente è stata impegnata anche nella serie televisiva “A casa tutti bene“.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone e Stefano De Martino, il messaggio a sorpresa fa sognare i fan: è successo in queste ore

Molti conoscono la straordinaria carriera della Marrone, pochi invece sanno cosa faceva prima di diventare famosa. Emma, infatti, ha svolto vari lavori, prima di affermarsi totalmente come cantante. Dopo essersi diplomata al liceo classico con una tesina sulla musica, la Marrone ha lavorato come magazziniera e anche come commessa per ben tre anni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la cantante ha avuto diversi flirt amorosi. Durante l’esperienza ad “Amici” di Maria De Filippi, l’artista conobbe il ballerino Stefano De Martino, con il quale ebbe una relazione amorosa. Oltre a De Martino, la Marrone è stata fidanzata anche con l’attore Marco Bocci e con Fabio Borriello, fratello dell’ex calciatore Marco. Attualmente pare sia single.

Molti sono curiosi anche di sapere l’altezza e il peso della famosa cantante. Emma è alta un metro e sessantacinque centimetri e dovrebbe pesare attorno ai 55 chilogrammi.