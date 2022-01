Aldo Montano, così ha capito di amare sua moglie Olga: “La medicina magica che mi ha fatto scattare l’amore”

Ospite insieme a sua moglie ieri a Verissimo, Aldo Montano ha raccontato il momento preciso in cui ha capito di essersi innamorato di lei.

Dopo essere stato in quarantena a causa della positività al Covid di sua moglie Olga, il campione olimpico ed ex gieffino ha potuto essere presente a Verissimo insieme alla consorte per parlare della sua esperienza al GF Vip e dell’amore per la donna che ha sposato.

Un amore quello tra Aldo Montano e Olga Plachina che sembrava destinato: i due si sono incontrati nel 2014, in occasione della festa di chiusura dei Giochi Olimpici invernali a Soci, in Russia e grazie ad un’amica comune, hanno potuto conoscersi e dare avvio ad un’unione che persiste ancora oggi e da cui sono nati due splendidi bambini.

“Quando ci siamo conosciuti, ci siamo promessi di passare dei giorni insieme per conoscerci”, ha raccontato Olga. Ma è proprio a quel punto che qualcosa inizia ad ‘andare storto’.

Aldo Montano e sua moglie: il ‘retroscena’ sul loro amore

L’atleta siberiana ha infatti svelato che Aldo rimandava sempre questa vacanza con lei e che ad un certo punto lei si è stufata di questo atteggiamento.

“E’ vero, all’inizio l’ho tirata un po’ per le lunghe. Ero spaventato dal fatto che non parlavamo la stessa lingua, pensavo che non ci sarebbe stata complicità”, ha ammesso l’ex gieffino.

Un gesto di Olga, però, sarebbe servito a dargli uno scossone: “Un giorno mi sveglio e vedo che mi ha bloccato ovunque, non potevo più contattarla. Questa è stata la medicina magica che mi ha fatto scattare l’amore. Avevo una voglia matta di stare con lei. Sono andato dalla nostra amica comune e le ho chiesto di darmi una mano”, ha rivelato.

Montano non ha nemmeno negato che per lui non fu facile affatto il periodo trascorso senza poter contattare Olga: “Ho passato un’estate ad aspettarla. Poi quando mi ha sbloccato, l’ho contattata subito e il giorno dopo ho fatto i biglietti per andare da lei in Russia”.

Tutto è bene quel che finisce bene: oggi i due atleti sono una coppia meravigliosa, vero?