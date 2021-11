Avete mai visto la casa di Aldo Montano? Domina il lusso e lo stile barocco

Avete mai visto la casa di Aldo Montano? Nella sua abitazione romana domina il lusso e lo stile barocco: ecco le foto

Molti conoscono la carriera e i trionfi del campione olimpico di scherma, ma pochi conoscono la sua casa. Montano abita a Roma insieme alla sua compagna ed ha una dimora molto raffinata, dove domina il lusso e soprattutto lo stile barocco. La coppia ha mostrato l’abitazione attraverso alcuni scatti pubblicati sui social.

La casa romana di Aldo Montano

Aldo Montano è uno sportivo molto famoso, ex schermidore e campione olimpico ai giochi di Atene 2004. Dopo la vittoria alle Olimpiadi ha iniziato la carriera televisiva, figurando prima a “Quelli che il calcio…”, poi al reality show “La fattoria” ed infine al programma “Selfie – Le cose cambiano”. Quest’anno ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Ha fatto parlare di sé, oltre che per i successi ottenuti sul tappeto, anche per le sue storie d’amore abbastanza ‘gossippare’. Ha avuto un flirt con Manuela Arcuri, che all’epoca fece crescere la sua popolarità, ed in seguito anche con Antonella Mosetti.

È sempre stato un ‘rubacuori’, ma da qualche anno sembra aver letteralmente perso la testa per un’unica donna. Montano è infatti legato sentimentalmente a Olga Plakhina, anche lei sportiva di origini russe. La coppia ha avuto due figli: Olimpia, nata il 27 febbraio 2017, e Mario Jr., nato il 27 marzo 2001 e che porta il nome del nonno. I due vivono ormai stabilmente a Roma.

Attraverso i propri canali social, Aldo e Olga hanno mostrato la loro dimora romana. La coppia vive in un’abitazione dallo stile barocco. Quadri antichi alle pareti, mobili pregiati, divani di velluto rossi, camini di marmo, enormi candelabri d’argento, insomma una piccola reggia. La casa gode anche di un’ampia terrazza da cui si possono vedere molti scorci della Capitale. Tutto sembra curato nei minimi particolari, ma d’altronde sia Aldo che Olga hanno un buon gusto.