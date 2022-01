Avete notato anche voi queste scarpe di Chiara Ferragni? Il prezzo è da urlo

La guru della moda è sempre impeccabile, anche quando si tratta di stare a casa. Proprio in questa occasione ha sfoggiato delle scarpe davvero particolari, e il prezzo è da urlo! Volete sapere quanto costano?

Non è una novità che l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni indossi sempre con orgoglio pezzi di moda molto particolari, e in media, anche molto costosi. I brand delle varie case di moda usano la sua visibilità e influenza per far conoscere alla maggior parte delle persone i loro pezzi più incredibili. Una vetrina mediatica che Chiara sa sfruttare sicuramente al meglio. Non è raro vedere le storie della Ferragni in cui mostra i vari regali donati dai brand. Proprio questa volta l’influencer non ha mostrato abiti scintillanti o tacchi vertiginosi, piuttosto visto anche il momento storico, ha mostrato delle scarpe che sono comode e perfette per stare in casa. Senza rinunciare al suo tocco modaiolo.

Leggi anche Torneranno di moda questa estate: Chiara Ferragni le ha pubblicate sui social

Avete visto le scarpe di Chiara Ferragni? Il prezzo è da urlo!

Questa volta il prestigioso brand mostrato dall’influencer è il marchio francese Louis Vuitton. La storica casa di moda dal marchio e dai colori molto riconoscibili ha deciso di spingere la propria creatività anche verso accessori ordinari ma non scontati. La Ferragni ha mostrato con orgoglio, tramite storie Instagram, le nuove e fantastiche scarpe-pantofole in pieno stile e colori Louis Vuitton. Ha scelto di abbinarle con dei jeans e dei calzini di spugna bianca in contrasto, e probabilmente la Ferragni le utilizzerà come comode pantofole da casa.

Leggi anche Avete notato le unghie di Chiara Ferragni? Nuovo trend, presto le avranno tutte così

Il modello si chiama MULE LV EASY, realizzate in iconica tela Monogram. Il cinturino è impreziosito da un sofisticato dettaglio con iniziali LV, con cuciture a contrasto. La calzatura è completata dalla suola in micro gomma antiscivolo, raffinata e resistente al contempo, e dal sottopiede anatomico, per dare il massimo confort sia per uscire che per stare in casa e usarle come ciabatte. Ma sapete quanto costano? Il prezzo non è certo super accessibile, infatti sul sito ufficiale di Louis Vuitton costano 720 euro. Considerando l’importanza della casa di moda e la qualità dei materiali però, questo prezzo non sorprende più di tanto.

Leggi anche L’avete notato sul polso di Chiara Ferragni? Ecco quanto l’ha pagato Fedez

Vi piacciono le nuove scarpe di Chiara Ferragni firmate Louis Vuitton?