Sarah Felberbaum sta conquistando tutto il pubblico di ‘Non mi lasciare’ per la sua straordinaria interpretazione, ma sapete cosa faceva prima di diventare attrice?

È la punta di diamante di questa nuova fiction televisiva di Rai Uno, Sarah Felberbaum. Insieme a Vittoria Puccini, amatissima ed apprezzatissima attrice, ed Alessandro Roja, stimatissimo interprete, anche la moglie di Daniele De Rossi è tra le protagoniste indiscusse di ‘Non mi lasciare’.

Leggi anche –> Alessandro Roja, avete mai visto sua moglie Claudia? Insieme sono meravigliosi!

Della sua bravura, diciamoci la verità, ne avevamo giù avuto testimonianza in tutti i film e serie tv in cui Sarah Felberbaum ha avuto un ruolo. Seppure, infatti, sia piuttosto giovanissimo, l’attrice vanta di un successo davvero impressionante. Come dimenticare, ad esempio, la sua straordinaria interpretazione nel film ‘Il principe abusivo’ con Alessandro Siani. Oppure, ‘Caravaggio’, ‘La figlia di Elisa di Rivombrosa’. Insomma, il suo curriculum è piuttosto incredibile. Come lo è, però, anche il suo successo. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di un piccolo ‘retroscena’ che riguarda la splendida Sarah. Appurato che è un’attrice amatissima, siete curiosi di sapere cosa faceva prima di addentrarsi in questo mondo? Non tutti lo immaginano: scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Non mi lasciare, chi è Alessandro Roja: Instagram, età, film e vita privata

Cosa faceva Sarah Felberbaum prima di diventare un’attrice?

Nata a Londra nel 1980, Sarah Felberbaum ha compiuto il suo debutto da attrice nel 2005. È esattamente 17 anni fa, infatti, che la splendida britannica si fa conoscere ed ampiamente apprezzare nella serie televisiva ‘Caterina e le sue figlie’, insieme a Virna Lisi, Alessandra Martines ed altre straordinarie interpreti. Da quel momento, la carriera della giovanissima Sarah prende letteralmente il volo. Oltre a prendere parte alla seconda stagione della medesima mini serie televisive, la Felberbaum ottiene un ruolo di spicco anche in tantissimi altri progetti. Come, ad esempio, ‘Caravaggio’ e in tanti altri ancora.

Leggi anche –> Vittoria Puccini, sapete come fa ad avere un viso così liscio e luminoso? Consiste proprio in questo la sua abitudine

Quello che, però, adesso vi chiediamo: appurato che la sua carriera è impressionante, siete curiosi di sapere cosa faceva prima di diventare un’attrice? Ebbene. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, ancora prima di recitare in ‘Caterina e le sue figlie’, Sarah Felberbaum abbia iniziato a farsi apprezzare per le sue doti da conduttrici. Ed, ancora prima di questo, da modella. Aveva solo 15 anni, infatti, quando inizia questa carriera. E diventa protagonista di diversi spot.

Lo sapevate?