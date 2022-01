Chi è Edoardo Donnamaria: quanti anni ha, chi sono i suoi genitori e come rintracciarlo su Instagram

Secondo TvBlog potrebbe essere uno dei nuovissimi concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Nell’attesa si scoprire se entrerà davvero nella casa di Cinecittà, conosciamo un pò meglio questo giovane ragazzo.

Dopo il probabile addio che vedremo prossimamente al GF Vip, spunta già il nome di un papabile sostituto. Come i fan più affezionati sapranno bene, il percorso del giovane Manuel Bortuzzo sta per giungere alla fine. È uno dei vip più amati all’interno della casa ma, come aveva anche specificato suo padre Franco, Manuel ha bisogno di tornare alla quotidianità, per migliorare la sua salute fisica e svolgere gli allenamenti che nella casa sono molto limitati. La sua uscita è prevista proprio per la puntata di lunedì 24 gennaio, e proprio nella stessa sera, potremo conoscere un nuovo arrivato. Secondo TvBlog potrebbe trattarsi di Edoardo Donnamaria, sapete chi è? Conosciamolo meglio.

Chi è Edoardo Donnamaria? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita

Il giovane ragazzo è uno dei volti del noto programma quotidiano su Canale 5, Forum, accanto alla conduttrice Barbara Palombelli. Oltre questo, è anche uno speaker radiofonico di RTL e di Radio Zeta. Classe 1994 e originario di Roma, si laurea in Giurisprudenza e approda a Forum quasi per caso, poiché notato da uno degli autori. Pur essendo ormai un personaggio pubblico, Edoardo è molto riservato e non si conoscono molto bene le sue origini, tantomeno chi siano i suoi genitori.

Quello che sappiamo su di lui lo dobbiamo sicuramente ai suoi canali social, in particolare Instagram, dove conta quasi 37mila follower. Sul social lo potete trovare anche con il nome di drojette77.7. Il ragazzo non di rado mostra ai fan la sua vita pubblicando spazi della sua quotidianità o del suo lavoro. Non è raro vedere foto di Edoardo Donnamaria in compagnia di amici molto noti, come l’ex vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi o il collega Paolo Ciavarro. Di lui sappiamo che è un ragazzo molto allegro e creativo, ama gli animali, in particolare i cani, e ama scrivere e per questo motivo ha aperto un blog.

E voi conoscevate il giovane Edoardo Donnamaria? Probabilmente lo vedremo molto presto come concorrente del GF Vip 6!