Sanremo 2022, chi è Gianni Morandi: età, carriera, moglie, figli e cosa faceva prima del successo come cantante.

Un’edizione che si preannuncia scoppiettante, quella di Sanremo 2022. Si tratta dell’edizione numero 72 della famosa kermesse canora del nostro Paese, che andrà in scena dal 1 al 5 febbraio 2022. E, per quest’anno, Amadeus ha messo su un cast davvero stellare, sia per quanto riguarda gli ospiti che i Big in gara: tra questi ultimi c’è davvero un mix di talenti, da artisti emergenti amatissimi dai giovani a vere e proprie colonne della musica italiana. Come Gianni Morandi!

Il 77 enne torna a Sanremo tra i concorrenti, col brano Apri tutte le porte, scritto per lui da Jovanotti, con cui ha collaborato nel divertente brano L’allegria. In attesa di ascoltare la canzone sanremese del mitico Gianni Morandi, ripercorriamo alcuni momenti della sua vita, tra carriera e vita privata.

LEGGI ANCHE —–>Sanremo 2022, annunciati le cover e gli ospiti che duetteranno con gli artisti in gara: nomi ‘bomba’!

Anche Gianni Morandi tra i Big di Sanremo 2022: tutte le curiosità sul grande cantante

Ha rischiato grosso Gianni Morandi quando, per errore, ha pubblicato parte della sua canzone di Sanremo sui social. Fortunatamente, però, la Rai ha deciso di non escludere il concorrente dalla gara, che partirà il prossimo febbraio. E Gianni Morandi tornerà a gareggiare all’età di 77 anni, dopo ben 60 anni di illustre carriera. Nato l’11 dicembre del 1944 a Bologna, prima del successo come cantante Gianni ha lavorato come venditore di bibite al cinema, ma anche nel negozio del suo papà. Ma la passione per la musica inizia ben presto e il suo esordio nel mondo discografico arriva nel 1962, con Andavo a cento all’ora: è dello stesso anno il suo primo singolo di successo, Fatti mandare dalla mamma.

Da lì una carrellata di successi inestimabili, brani che sono diventati tra i più amati di sempre, per generazioni e generazioni. Per quanto riguarda Sanremo, Gianni Morandi lo ha vissuto in tutte le forme: da concorrente, da vincitore, da ospite e da conduttore. Sono passati 50 anni dal suo esordio all’Ariston, con la canzone Vado a lavorare, nel ’72, mentre nel 1987 ha trionfato con Si può dare di più, insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Ha condotto il Festival per due anni consecutivi, nel 2011 e nel 2012: a che posto si classificherà Gianni quest’anno? Staremo a vedere!

Ma, come tutti sanno, Gianni Morandi è un grandissimo cantante, ma ha alle spalle un’illustre carriera anche come conduttore e come attore. È stato protagonista di tantissimi film al cinema e in televisione, e di miniserie tv di grande successo, come Voglia di volare e Diventerà padre. Di recente, lo abbiamo visto nella serie tv L’Isola di Pietro, in onda dal 2017 al 2019.

LEGGI ANCHE —–>Sanremo 2022, una star mondiale super ospite della seconda serata: l’annuncio di Amadeus

Vita privata

Gianni Morandi è stato sposato con Laura Efrikian dal 1966 al 1979: dal loro matrimonio sono nati tre figli, Serena, purtroppo scomparsa dopo poche ore, Marianna, e Marco. Nel 2004 ha sposato Anna Dan e con lei ha dato alla luce Pietro. Tra i suoi grandi amori c’è il calcio e, in particolare, il Bologna, di cui è stato presidente onorario dal 2010 al 2014.