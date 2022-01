Dimenticatela con questo look: l’attrice di Love is in the air oggi è un’altra persona; ecco cosa ha fatto ai capelli.

State seguendo le nuove puntate di Love is in the air? La soap opera turca è in onda ogni giorno, alle ore 16.30 circa, con la seconda stagione: la storia d’amore tra Eda Yldiz e Serkan Bolat fa sognare i telespettatori di Canale 5 dalla scorsa estate! Ma vi ricordate della bellissima Ceren?

Ha fatto parte della serie tv nella prima stagione, durante la quale è stata protagonista di diverse vicende, tra cui la turbolenta storia con Ferit. A dare il volto a Ceren è stata la bellissima Melisa Dongel, attrice e modella turca di soli 22 anni. Sui social, Melisa è giù una star: il suo profilo Instagram conta 3,3 milioni di followers! Ed è con loro che l’attrice ha condiviso uno scatto in cui ha mostrato il suo nuovo look. Curiosi di vedere cosa ha fatto ai suoi capelli? Siete nel posto giusto!

LEGGI ANCHE —->Ricordate Metin in Daydreamer? Com’è oggi l’attore, lontano da questo personaggio

In Love is in the air ha interpretato Ceren: oggi l’attrice ha cambiato completamente look

Il suo personaggio ha salutato la soap al termine della prima stagione, ma è impossibile dimenticare la bellissima Ceren. È stata una delle amiche più strette di Eda, la protagonista di Love is in the air e ad interpretarla è stata Melisa Dongel. Amatissima e super seguita anche sui social, l’attrice e modella turca ha deciso di stravolgere il suo look. Ricordate il biondo miele con cui siamo stati abituati a vedere Ceren? Ebbene, Melisa ha optato ancora per un biondo…ma super platino. Il risultato? Giudicate con i vostri occhi:

LEGGI ANCHE ——>In Bitter Sweet ha interpretato Bekir, braccio destro di Hakan: non riconoscerete l’attore, che cambiamento!

Eh si, un cambio look notevole quello dell’attrice, che ha deciso di schiarire ulteriormente la sua chioma. Inutile dire che il post è stato letteralmente inondato dai likes e i complimenti di fan, amici e colleghi, super entusiasti del nuovo look di Melisa, incantevole in tutte le versioni. E voi, ricordate il suo personaggio in Love is in the air?