GF Vip, scontro furioso in casa: “Sei ridicola”, cos’è successo

GF Vip, arriva un nuovo scontro furioso in casa: “Sei ridicola”, cos’è successo

Ancora scontri nella casa del Grande Fratello Vip 6. Questa volta a scaldare gli animi ci pensano le questioni di cuore, le quali sembrano ogni volta essere più complicate. I due sono arrivati a uno scontro furioso: “Sei ridicola”.

Un amore davvero altalenante quello dei due protagonisti della vicenda. Nella casa più spiata d’Italia la pace regna di rado, e a far scattare la miccia del litigio, sembrerebbe essere stata una particolare nomination. Il diretto interessato non avrebbe affatto gradito che la sua compagna si sia messa a chiacchierare con chi l’ha nominato, scatenando una lite furiosa con parole molto pesanti. La giovane gieffina si è difesa affermando che: “Non permetto a nessuno di dirmi cosa devo e non devo fare, con chi devo parlare”.

Scontro furioso al GF Vip 6: “Sei ridicola”

Tutto partito dalla nomination che la new entry Delia Duran ha scagliato ad Alessandro Basciano, che ormai fa coppia fissa con la bella Sophie Codegoni da diverse settimane. Non è stata tanto la nomination il problema, piuttosto il fatto che Sophie sia poi andata a chiacchierare tranquillamente con la venezuelana. Evidentemente i sentimenti del suo compagno sono stati urtati, e lui non ha perso occasione di attaccarla. “Mi ha detto che sono una buffona perché ho parlato con Delia” ha raccontato Sophie alle altre coinquiline.

Nelle ore successive la discussione è andata avanti, infatti quando Basciano è entrato in camera l’ex tronista gli ha detto “Ridimensionati”. In tutta risposta Alessandro ha inveito con forza contro Sophie: “Io faccio ciò che ca*** mi pare, non mi frega niente. Eri quella che gratuitamente mi ha detto, mentre eravamo a letto, alzati e vattene. Poi fai la vittima, sei ridicola”. Durissime parole per Sophie che a quel punto non ci ha visto più e ha anche preso la valigia del fidanzato gettandola fuori dalla porta della camera. Un chiaro segno che la vippona era davvero furiosa. Durante la notte poi, gli animi si sono tranquillizzati, ma in quella casa l’equilibrio potrebbe durare solo pochi istanti.

Noi gli auguriamo di ritrovare la serenità, e voi cosa pensate di questo rapporto tira e molla tra Sophie e Alessandro?