Highsnob e Hu, come si chiamano e il significato del nome d’arte

Highsnob e Hu, come si chiamano i due artisti che partecipano a Sanremo 2022, e qual è il significato del nome d’arte.

Al Festival di Sanremo 2022 partecipano anche il duo Highsnob e Hu, che hanno portato la canzone Abbi cura di te. Si sono esibiti per la prima volta nella seconda serata lasciando che le emozioni trasparissero dai loro volti e dalla loro voce che, unita in una solo melodia ha conquistato il pubblico.

Nella seconda serata, nella classifica stilata dalla stampa, si sono classificati al diciottesimo posto, mentre nella classifica della terza serata al ventesimo. Ovviamente mancano ancora due serate e tutto potrebbe cambiare. Ma ci chiediamo, sapete perchè si chiamano così? E qual è il loro vero nome?

Highsnob e Hu, come si chiamano e qual è il significato del nome d’arte

Highsnob e Hu sono giovanissimi artisti che partecipano alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Il brano scelto è Abbi cura di te. E’ un brano che invita a riflettere sulle sensazioni e sui sentimenti che girano intorno alla fine di una relazione. Nonostante il dolore per la fine di questo amore, viene rivolto alla persona amata l’augurio di poter continuare per la sua strada nel migliore dei modi. Per questo dice ‘Abbi cura di te’, perchè chiede all’altra persona di avere cura di se stessa. Ma cosa sappiamo di loro? Qual è il vero nome e perchè si chiamano così?

Highsnob è un rapper italiano molto amato. E’ nato ad Avellino e cresciuto ad Arcola, vicino La Spezia, ed è uno degli artisti più affermati sulla scena rap italiana. In questi anni, ha collaborato con numerosi artisti. Il suo nome è Michele Matera.

Hu, classe 1994 è una giovanissima artista nata a Fermo. Sin dai primi anni adolescenziali si è impegnata nello studio della chitarra e delle melodie jazz. Ma come si chiama la giovane cantante? E perchè ha scelto questo pseudonimo? Il suo nome è Federica Ferracuti, mentre il suo nome d’arte, il termine “Hu” si riferisce all’omonima divinità egizia che rappresenta il pensiero e la parola.