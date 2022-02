“La gente mi diceva solo che…”: la cantante trova la forza di raccontare un brutto episodio vissuto.

La giovanissima cantante in una vecchia intervista a Vanity Fair ha raccontato un brutto momento vissuto. Ha trovato il coraggio di aprirsi. Ha confessato quanto sia stato difficile superare l’ansia.

L’ansia di essere inondata dalle critiche e nonostante il sentirsi diversa da tutti quegli utenti che le rivolgevano parole inopportune, non riusciva a superare. “Una cosa è quando le persone sono cattive con te e tu sai che hai fatto del tuo meglio, un’altra cosa è quando le persone sono cattive con te e tu sai che in realtà non hai avuto l’opportunità di essere al top perché hai provato a fare tutto in una volta”, ha spiegato. Le critiche hanno messo in luce quella sua parte fragile, una fragilità che sbatte contro questo ‘mondo’ di haters.

La cantante racconta del difficile episodio vissuto: “La gente mi diceva che…”

Nonostante la giovane età, circa 25, lei è una vera e proprio star. E’ conosciuta non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Il successo però è spesso un’arma a doppio taglio. Perchè nonostante la bellezza e la gioia di essere circondata dall’amore dei fan, c’è sempre qualcuno pronto a venirti contro e a non farti sentire bene.

Ed è quello che è successo a Dua Lipa, popstar tra le più amate e seguite al mondo, in una vecchia intervista rilasciata Vanity Fair, ha raccontato di quanto l’ansia l’abbia divorata, di quanto sia stato ed è difficile essere travolta non solo dai complimenti ma anche dalle critiche della gente, degli haters, spesso anche eccessive.

La cantante ha spiegato: “C’era molta pressione, la gente mi diceva solo che non ero abbastanza brava e che non me lo meritavo. Ho chiuso tutto fuori e ho provato a fare l’album nel mondo in cui volevo. Il mio intento era solo concentrarmi sull’essere brava in ciò che faccio“. Ed è così che ha voluto dedicarsi del tempo, provando la meditazione, la ipnoterapia, fino a quando non è arrivata la consapevolezza che è solo credendo in se stessa poteva trovare la forza di reagire.