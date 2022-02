La puntata del GF Vip di Venerdì 4 Febbraio andrà regolarmente in onda? È questa la domanda che tutti si stanno ponendo: cosa è emerso.

È ufficialmente iniziato l’ultimo mese del GF Vip! Il 14 Marzo, come ben sapete, Alfonso Signorini sarà al timone dell’ultima puntata di questa imperdibile edizione. E, in diretta televisiva, annuncerà il suo vincitore o la sua vincitrice.

Quello che, però, si stanno chiedendo in molti in queste ultime ore è: la puntata del GF Vip di Venerdì 4 Febbraio andrà in onda regolarmente? Sappiamo benissimo che, a partire dalla settimana prossima, il reality di Canale 5 continuerà ad essere trasmesso due volte alla settimana, ma anziché andare in onda il Lunedì e il Venerdì, la diretta ci sarà il Lunedì e il Giovedì. Insomma, un cambio di programmazione davvero clamoroso, ma che permette a Vanessa Incontrada di fare compagnia il pubblico italiano con la sua ‘Fosca Innocenti’. Cosa sappiamo, però, sulla puntata di questa sera? La diretta ci sarà? Scopriamolo insieme.

Il GF Vip oggi Venerdì 4 Febbraio andrà in onda? Cosa abbiamo scoperto

Cosa accadrà questa sera, Venerdì 4 Febbraio? Appurato che, su Rai Uno, andrà in onda la semifinale attesissima del Festival di Sanremo, siete curiosi di sapere se la puntata del GF Vip andrà regolarmente in onda? Sono davvero in tantissimi che lo stanno chiedendo in queste ultime ore. Ed è per questo motivo che noi siamo qui a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Così come è accaduto con la puntata di Doc-nelle tue mani di Giovedì 3 Dicembre, anche la quarantesima diretta del GF Vip non andrà in onda questa sera. Avete letto proprio bene, si! Il famoso reality di Canale 5, almeno per questa sera, ha una battuta d’arresto. Niente paura, però: Alfonso Signorini e company vi terranno compagnia due volte a settimana a partire da Lunedì 7 Febbraio. E, vi anticipiamo, la puntata sarà davvero imperdibile. Perché? La risposta è semplicissima: verrà annunciato il primo finalista di questa edizione. Ecco chi sono i candidati, correte a votarli:

Avete già in mente il nome del vostro finalista?