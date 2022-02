Nella puntata di Verissimo di Sabato 5 Febbraio le anticipazioni dicono che ci sarà in studio un personaggio chiacchieratissimo.

Pensavate che Verissimo non sarebbe andato in onda? Vi sbagliate di grosso! A partire dalle ore 16:30, Silvia Toffanin condurrà una nuova ed imperdibile puntata di Verissimo.

Anche oggi, Sabato 5 Febbraio, Silvia Toffanin sarà al timone di un nuovo appuntamento di Verissimo. E, da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate sul sito ufficiale, sembrerebbe proprio che gli ospiti previsti per questa puntata siano davvero speciali. A quanto pare, infatti, oltre a tantissimi altri personaggi amatissimi e noti dello spettacolo italiano, ci sarà un volto che, in questi ultimi mesi, ha fatto molto parlare di sé. Non è assolutamente la prima volta che è ospiti della Toffanin, è vero. Questa volta, però, siamo certi che sarà tutto diverso. In attesa di scoprire cosa racconterà e confesserà alla padrona di casa, scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

Verissimo del 5 Febbraio, le anticipazioni: chi ci sarà in studio?

Quella che andrà in onda tra qualche ora su Canale 5, vi assicuriamo, sarà una puntata di Verissimo davvero imperdibile. E il motivo è piuttosto semplice: gli ospiti che la arricchiranno, come dicevamo precedentemente, non solo sono davvero tantissimi, ma soprattutto incredibili. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa nel minimo dettaglio? Vi accontentiamo immediatamente.

Non prendete impegni per quest’oggi. A partire dalle ore 16:30 di Sabato 5 Febbraio, sintonizzatevi su Canale 5 e non perdete affatto l’appuntamento con Verissimo. Scopriamo insieme le sue anticipazioni:

I Jalisse: grandi esclusi di questo Festival di Sanremo, il duo musicale si racconterà alla padrona di casa;

grandi esclusi di questo Festival di Sanremo, il duo musicale si racconterà alla padrona di casa; Volti amatissimi di Uomini e Donne: stiamo parlando proprio di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, per nulla nuovi allo studio di Verissimo, e Claudia Dionigi e Lorenzo Ricciardi;

per nulla nuovi allo studio di Verissimo, e L’ex tronista Sabrina Ghio, che dopo un periodo drammatico è in dolce attesa;

che dopo un periodo drammatico è in dolce attesa; Manuel Bortuzzo: a distanza di qualche giorno dalla sua ultima ospitata insieme ad Aldo Montano, l’ex concorrente del GF Vip sarà nuovamente ospite di Silvia Toffanin. Anche questa volta, però, non sarà affatto da solo, bensì sarà accompagnato da tutta la sua splendida famiglia. Con lui, quindi, non ci sarà soltanto il suo papà e la sua mamma, ma anche le sue due sorelle e suo fratello. Insomma, un momento davvero indimenticabile;

a distanza di qualche giorno dalla sua ultima ospitata insieme ad Aldo Montano, l’ex concorrente del GF Vip sarà nuovamente ospite di Silvia Toffanin. Anche questa volta, però, non sarà affatto da solo, bensì sarà accompagnato da tutta la sua splendida famiglia. Con lui, quindi, non ci sarà soltanto il suo papà e la sua mamma, ma anche le sue due sorelle e suo fratello. Insomma, un momento davvero indimenticabile; Infine, ci sarà anche un personaggio chiacchieratissimo di questi ultimi tempi. Stiamo parlando proprio di Alex Belli. Reduce dall’esperienza del GF Vip e al centro dell’attenzione di tutti per via del ‘triangolo’ tra lui, sua moglie e Soleil Sorge, l’attore potrà mettere in chiaro una volta per tutte la situazione.

Per tutto questo e molto altro ancora, l’appuntamento è alle 16:30. Non perdetevelo!