“L’anno prossimo vorrei avere un figlio”: la confessione a cuore aperto a Verissimo, è successo durante l’ultima puntata.

Una puntata ricchissima, quella di Verissimo in onda ieri, domenica 30 gennaio 2022. Una puntata che è durata più del solito: dalle 15 e 30, Siliva Toffanin ha tenuto compagnia al pubblico, con interviste inedite, ricche di confessioni ed aneddoti emozionanti.

A raccontarsi tantissimi personaggi noti della nostra tv e uno in particolare si è lasciato andare ad una confessione importante: l’anno prossimo vorrebbe diventare papà. Scopriamo i dettagli delle sue parole.

LEGGI ANCHE —->“Diventerò di nuovo nonna”: svelato il sesso del bebè a Verissimo, annuncio dolcissimo

Verissimo, la confessione dell’ex gieffino: “L’anno prossimo vorrei avere un figlio”

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo anche alcuni ex concorrenti del GF Vip 6. Manuel Bortuzzo ha raccontato la sua emozionante storia a Silvia Toffanin, ripercorrendo la sua esperienza nella casa e ribadendo il suo amore per Lulù Selassié. Ma non è stato l’unico ‘reduce’ dalla casa a raccontarsi a Verissimo: nello studio del talk sono arrivati anche Valeria Marini e Giacomo Urtis, la coppia stellare del reality show. E proprio il famoso chirurgo estetico si è lasciato andare ad una toccante confessione.

Giacomo ha parlato delle difficoltà di dichiarare la propria omosessualità a casa: “Mio padre ancora oggi non accetta il fatto che sono omosessuale e che ho dei gusti differenti dagli altri. Ancora oggi mi chiede quando ti sposi? Più che altro perché lui vorrebbe avere un nipote, vorrebbe che io avessi un figlio”. È a questo punto che Giacomo Urtis confessa il suo desiderio: “Al giorno d’oggi puoi avere dei figli nonostante sei omosessuale. Io vorrei un figlio, l’anno prossimo vorrei avere un figlio.”

LEGGI ANCHE —->“Ti aspettiamo per vederti, senza sognarti più”: l’ex tronista di Uomini e Donne è incinta, annuncio da brividi

E a questo sogno si unisce anche Valeria Marini, che alla Toffanin confessa di non aver abbandonato il sogno di diventare mamma: “Diventare mamma, essere genitore è la cosa più bella del mondo. Rimane un sogno nel cassetto, speriamo che si riesce ad avverare.” E voi, avete seguito la puntata di Verissimo? Potrete rivedere le interviste attraverso l’app ufficiale di Mediaset.