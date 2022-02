Tutti hanno amato Giulia Michelini in Rosy Abate, ma sapete che cosa faceva prima di diventare attrice? Oggi la sua carriera è impressionante.

È un’attrice davvero amatissima, Giulia Michelini! Apprezzatissima ne ruolo di Rosy Abate, la giovanissima attrice romana vanta di una carriera davvero impressionante. Vi siete mai chiesti, però, cosa faceva prima di diventare un’attrice?

Leggi anche –> Soleil Sorge, avete mai visto il suo papà?

Nata a Roma il 2 Giugno del 1985, Giulia Michelini ha iniziato la sua carriera da attrice un po’ per ‘caso’. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che sia stata notata da un produttore cinematografico nel corso di un suo provino. E che abbia iniziato così a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Il suo esordio, infatti, è avvenuto nel 2002 quando ha preso parte alla terza stagione di Distretto di Polizia. Da quel momento, la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. Protagonista di tantissimi film di successo, ma anche di fiction, ma siete curiosi di sapere cosa faceva prima di diventare una straordinaria attrice? Ci pensiamo noi a dirvi tutto. Vi anticipiamo, non lo immaginereste mai!

Leggi anche –> Giulia Michelini, sapete chi è sua sorella? E’ anche lei un volto noto

Cosa faceva Giulia Michelini prima di diventare attrice? Non tutti lo sanno

Era esattamente il 2002 quando, per la prima volta in assoluto, Giulia Michelini compiva il suo esordio in Distretto di Polizia. Nei panni di Sabina, sorella di Giulia – interpretata da Claudia Pandolfi – la giovane Michelini impressiona tutti con la sua straordinaria bravura. E, da quel momento, da inizio ad una carriera davvero impressionante. Appurato questo e certi del fatto che il suo curriculum è piuttosto ricco, siete curiosi di sapere cosa faceva prima di intraprendere questa strada?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Giulia Michelini prima di diventare una splendida carriera da attrice, abbia dato vita ad una splendida parentesi nel mondo dello sport. Da adolescente, a quanto pare, sarebbe entrata a far parte di una squadra di ginnastica artistica. È proprio in quest’occasione che, a quanto pare, è stata notata.

Tutti la amano, e questo è indiscusso, ma siamo certi che non tutti erano a conoscenza di questo suo retroscena. Voi lo sapevate?