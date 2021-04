Giulia Michelini ha una bellissima sorella, sapete chi è lei? E’ un’attrice famosissima, e dal talento tanto forte.

E’ considerata sicuramente una delle attrici più amate ed apprezzate in assoluto, ed è proprio lei, Giulia Michelini. Il suo talento, non è mai passato inosservato; ha avuto il suo debutto nel mondo della recitazione, quando è entrata a far parte della terza stagione di Distretto di Polizia. Qui, ha interpretato Sabina, la sorella di Giulia Corsi, personaggio interpretato dalla bella Claudia Pandolfi. Come dimenticare le scene in cui le due sono state presenti, non abbiamo fatto altro che ammirare il talento di entrambe. Il ruolo che, però, l’ha resa super celebre è stato quello di Rosy Abate, nella serie Squadra Antimafia, e molti sono i suoi fan, sperano in un suo ritorno. Ma della bella attrice conoscete proprio tutto? Forse, non tutti sanno, che Giulia ha una sorella, ed è anche lei un’attrice: le avete mai viste insieme?

Giulia Michelini, chi è la sorella dell’attrice: hanno recitato insieme

L’abbiamo ammirata ed amata in moltissimi film di successo, il talento di Giulia Michelini non può che essere apprezzato. L’attrice ha una carriera alle spalle pienissima, nonostante la sua giovane età. Diverse volte, è stata anche presente, in qualità di ospite regalo, dell’amatissimo programma del sabato sera, C’è posta per te, dove la sua personalità profonda e spumeggiante è decisamente venuta fuori. Giulia è sicuramente una delle attrici più amate, e il ruolo che più di tutti le ha donato fama, è stato quello di Rosy Abate, in Squadra Antimafia. Non tutti sanno, forse, che la bella Michelini, ha recitato nello spin-off Rosy Abate-La serie, insieme ad una persona molto importante per lei, stiamo parlando di sua sorella: l’avete mai notato? Impossibile non farlo, dato che la somiglianza è forte. Siete curiosi di scoprire chi è lei? Ve lo sveliamo subito! La sorella di Giulia Michelini è proprio Paola!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Michelini (@paolmichelini)

Guardandole insieme, sono ben evidenti i tratti similari. Entrambe attrici di grande talento, ed entrambe ci hanno ammaliato con le loro brillanti interpretazioni.