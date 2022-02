Scontro accesissimo a Beautiful: i due arrivano alle mani, terribile colpo di scena nelle prossime puntate della soap opera americana.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma ben presto arriveranno colpi di scena decisamente incredibili. Le anticipazioni americane preannunciano uno scontro davvero accesissimo, tra due protagonisti storici della serie.

Uno scontro nel vero senso della parola: i due arriveranno alle mani, in un vero e proprio “combattimento”. Il motivo della lite? Un tradimento che non andrà giù…Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà siete nel posto giusto.

Beautiful, i due protagonisti arrivano alle mani: scontro durissimo

Uno scontro inevitabile, quello a cui stanno assistendo i telespettatori americani di Beautiful. È arrivata la tanto attesa resa dei conti tra due importanti protagonisti della soap opera! Di chi si tratta? Di Deacon Sharpe e Ridge Forrester!

Lo stilista ha scoperto tutta la verità su quanto è accaduto tra Deacon e Brooke la notte di Capodanno ed, inevitabilmente, è andato su tutte le furie. I due sono arrivati allo scontro fisico, nello sgabuzzino de Il Giardino: è Ridge a sbattere per terra Deacon, sorprendendolo alle spalle. Sharpe, però, non è stato a guardare ed ha attaccato a sua volta il rivale in amore. Ridge non ha dubbi: è stato Deacon a far bere Brooke, per spingerla a stare con lui, ma Deacon si difende, spiegando di aver trovato Brooke già ubriaca e di non essere andato oltre il bacio.

Tra i due scoppia un vero e proprio incontro di karate, date un’occhiata a questo scatto postato proprio da Sean Kenan, l’interprete di Deacon:

Eh si, ne vedremo delle belle! Non ci resta che attendere per scoprire se Ridge riuscirà a perdonare la moglie o se questo tradimento segnerà la fine del suo matrimonio con Brooke. Non dimentichiamo che, a Los Angeles, è tornata anche Taylor… Ridge tornerà tra le braccia della sua ex moglie per ritrovare la serenità?