“Ha detto sì”, la dolcissima proposta di matrimonio spiazza tutti: che sorpresa; emozioni a non finire per la meravigliosa coppia.

Di proposte di matrimonio sorprendenti ne abbiamo viste tantissime, ma questa di cui vi parliamo oggi è senza dubbio una delle più emozionanti. Si, perché il futuro sposo si è inginocchiato nel bel mezzo di un evento famosissimo a livello mondiale.

Ed è in quell’occasione che ha deciso di chiedere in sposa la sua fidanzata storica, che conosce dai tempi del liceo. Un’emozione immensa per la 24 enne, che non ha potuto che rispondere “sì” davanti ad un gesto così romantico! Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

Proposta di matrimonio in campo: “Ha desso si”, il gesto super romantico dopo la vittoria

Una vittoria bellissima per i Los Angeles Rams, che hanno trionfato nella finale della 56 esima edizione del Super Bowl, battendo i Cincinnati Bengals con il punteggio di 23 a 20. Una festa straordinaria al SoFi Stadium di Inglewood, dove tutti i protagonisti hanno celebrato la vittoria in campo, anche con amici e parenti. Ed è stato proprio a questo punto che Taylor Rapp, safety dei Los Angeles Rams, ha deciso di sorprendere la sua dolce metà con un gesto inaspettato!

Una proposta di matrimonio in campo, davanti a tutti! Lo ha fatto nel modo classico, inginocchiandosi con la scatolina contenente un prezioso anello! La bellissima Dani Johnson non trattiene l’emozione: dopo il sì è corsa ad abbracciare e baciare quello che sarà il suo futuro marito! Un’emozione nell’emozione per Rapp, classe 1997, che nella sua carriera ha sempre potuto contare sul supporto della sua compagna, che conosce da tanti anni. La scena è stata supportata dagli applausi e la gioia dei presenti, sia in campo che sugli spalti: in tanti hanno ripreso l’emozionante momento col proprio cellulare.

Che dire, una serata assolutamente da incorniciare per la meravigliosa coppia, che ha condiviso tantissime immagini della serata sui propri social: non a caso era la serata di San Valentino! Non possiamo che mandare ai futuri sposi i nostri migliori auguri di cuore.