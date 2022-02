“Ha dormito nel mio letto”, tradimento shock a Beautiful: le anticipazioni americane della soap opera americana.

Si sa, i tradimenti in Beautiful non mancano mai. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, al centro della trama c’è il tradimento di Liam e Steffy, che hanno passato una notte insieme, a discapito dei rispettivi partner Hope e Finn. Ebbene, tenetevi forte perché in America è scoppiata una nuova clamorosa bomba!

Negli episodi trasmessi negli Usa, che in Italia vedremo tra diversi mesi, è un altro tradimento a tenere i telespettatori col fiato sospeso: è rinato uno dei triangoli più famosi della soap opera americana! Curiosi di scoprire i dettagli? Siete nel posto giusto!

Tradimento shock a Beautiful: “Ha dormito nel mio letto!”, sta per venire tutto fuori

Si preannunciano scintille nelle prossime puntate americane di Beautiful. I canali social ufficiali della soap hanno condiviso alcune immagini di un Ridge assolutamente furioso e, di fronte, una Brooke in lacrime. Cosa è successo? Ebbene, lo stilista ha scoperto quello che è successo durante la notte di Capodanno!

Come abbiamo già raccontato, la Logan si ritroverà a trascorrere l’ultima notte dell’anno in compagnia di Deacon Sharpe e, complice l’alcool, i due si lasceranno andare ad un lungo bacio. L’indomani si risveglieranno a letto insieme, ma non è chiaro se oltre al bacio sia accaduto qualcosa… Quel che è certo è che Brooke è super pentita per quello che è successo, anche perché dietro c’è lo zampino della perfida Sheila Carter: la donna ha sostituito lo champagne analcolico di Brooke con quello alcolico, proprio per spingere la donna a stare con Deacon e distruggere la sua felicità con Ridge.

Dopo una serie di intrighi e sotterfugi, la verità verrà a galla e Ridge scoprirà che nel suo letto c’era proprio Deacon, uno dei suoi più grandi nemici. Come la prenderà? Riuscirà a perdonare ancora una volta Brooke e salvare il loro matrimonio? Non ci resta che attendere la messa in onda di queste puntate in Italia! Noi non vediamo l’ora, e voi?