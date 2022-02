Beautiful, entrò in scena col nome di Erica, ma era un’altra persona… ricordate il suo personaggio? Sono passati circa 20 anni.

Appassionati di Beautiful, ricordate proprio tutti i personaggi che sono passati per Los Angeles in questi lunghi 35 anni? Se vi parlassimo di Erica Lovejoy? La ragazza fu assunta come babysitter di Rick Forrester: tutti pensavano si chiamasse Erica, ma il suo vero nome era un altro.

Erica apparirà nel 2002 a Los Angeles, ma nessuno sa la sua vera identità e, soprattutto, l’identità di sua madre, una delle più acerrime nemiche dei Forrester. Curiosi di scoprire i dettagli? Siete nel posto giusto!

Ricordate Erica in Beautiful? In realtà era un’altra persona…

Ebbene si, Sheila Carter sta per fare il suo ritorno in Beautiful. Si tratta di una delle nemiche più grandi della famiglia Forrester, che tornerà rivelando una verità scottante: lei è la madre biologica di Finn, il marito di Steffy! Ma il dottore è l’unico figlio della Carter?

I fan più attenti ricorderanno che Sheila ha un’altra figlia, Mary Warwick, nata da una notte di passione col dottore James Warwick. I due crescono la bambina per un po’ insieme, poi Sheila scapperà con la piccola, dopo essere fuggita di prigione, dove era stata rinchiusa per aver sparato a Stephanie Forrester! Ebbene, dopo anni, esattamente nel 2002, Mary tornerà ma col nome di Erica! Nessuno sa della sua reale identità, né Erica sa del passato turbolento di sua madre con i Forrester, coi quali nel frattempo lei ha legato. In particolare con Rick, che sarà l’oggetto del nuovo piano di Sheila: la donna tornerà in città e spingerà la figlia a sedurre il giovane Forrester e distruggere il suo matrimonio con Amber Moore.

Insomma, Sheila ha sempre creato grande scompiglio in quel di Los Angeles: siamo certi che accadrà lo stesso anche adesso, col suo grande ritorno. Come sappiamo, tra le puntate in USA e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi. Non ci resta che attendere per scoprire tutti i colpi di scena in arrivo.