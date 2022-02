Miriam Leone, luna di miele a 5 stelle: quanto costa una notte nel magnifico resort alle Maldive

Miriam Leone e il marito Paolo si stanno godendo la luna di miele alle Maldive in un resort spettacolare, vediamo quanto costa una notte lì.

Dopo le nozze celebrate lo scorso 18 settembre a Scicli, in Sicilia, Miriam Leone e suo marito Paolo Carullo sono ora in luna di miele. Gli scatti social pubblicati dalla splendida attrice mostrano tutta la bellezza dell’incantevole luogo che li sta ospitando in un momento così indimenticabile per entrambi.

La coppia, unitasi in matrimonio nel Santuario di Santa Maria La Nova è volata alla volta delle Maldive per trascorrere dei giorni romantici in pieno relax: mare cristallino, spiaggia bianca e tramonti da sogno, il tutto condito da eleganza e comfort. Ma dove si trova esattamente questo luogo così magico?

Si tratta del fantastico Emerald Maldives Resort & Spa, un nuovo Resort 5 stelle Deluxe All-Inclusive in mezzo al mare. Proprio così! Sorge infatti su un’isola privata di ben 20 ettari sull’atollo Raa, a nord delle Maldive. Scopriamo tutti i dettagli del posto e anche quanto costa trascorrere una notte in questa struttura.

Miriam Leone in luna di miele: ecco il prezzo per una notte nel magnifico resort

Lo stile dell’intera struttura che ospita la coppia s’intona perfettamente al paesaggio: bambù, pietre, foglie di Langhi Langhi. Centoventi ville costruite su palafitte in mezzo al mare circondate da sabbia bianca. Un sogno? Non proprio, l’isola in questione esiste davvero e Miriam e suo marito ne staranno apprezzando ogni angolo.

In un ambiente del genere, dove domina incontrastata la natura, non mancano dettagli raffinati: ciascuna delle ville è dotata di due appartamenti con diverse camere da cui godersi una vista spettacolare.

Alcune delle ville hanno anche la piscina, come quella in cui molto probabilmente alloggia l’attrice. Il prezzo per una notte in questo tipo di alloggio dell’Emerald Maldives Resort & Spa è 1.764 dollari.

Guardando le foto pubblicate dalla Leone su Instagram, diremmo che vale senz’altro la pena di farci un pensierino, vero?