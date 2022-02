Pechino Express 2022, chi è Paride Vitale: quanti anni ha, dove vive, laurea e carriera

Lo vedremo nelle vesti di concorrente di Pechino Express 2022 insieme a Victoria Cabello: ecco alcune curiosità su Paride Vitale.

E’ sempre più vicina la data di inizio della nuova edizione di Pechino Express, che anche quest’anno vedrà alla conduzione Costantino della Gherardesca, storico volto del reality in onda dal 2012.

Stavolta l’avventuroso viaggio si svolgerà in Medio Oriente, in particolare in Turchia, Giordania, Uzbekistan ed Emirati Arabi e potremo seguirlo su Sky a partire dal 10 marzo.

Tra i concorrenti, che come sempre saranno volti più o meno noti della tv, ci sarà anche Paride Vitale, che con Victoria Cabello, formerà la coppia de I Pazzeschi. Conosciamo meglio allora questo personaggio televisivo che sarà certamente interessante vedere alle prese con quest’esperienza davvero unica!

Curiosità su Paride Vitale, concorrente di Pechino Express 2022

Nato a Pescasseroli, in provincia de L’Aquila, il 4 agosto 1977, Paride è un manager che ha sempre coltivato il sogno di diventare giornalista.

Terminate le scuole superiori, si è laureato in Economia presso l’università di Bologna per poi iniziare a lavorare presso la società Mini come manager delle pubbliche relazioni. Successivamente è diventato responsabile delle pubbliche relazioni dell’Ad di Sky e, nel 2008, è diventato giornalista pubblicista. Nel 2011 ha creato la Paridevitale S.r.l, società che si occupa di eventi e pubbliche relazioni.

Appassionato di cani, possiede due jackrussel, Ettore e Ornella Franca Maria e a ciascuno dei due ha dedicato un profilo Instagram. Dotato di vari interessi, Paridesi è avvicinato alla pratica dello yoga, ama leggere libri di storia politica, giocare a tennis, andare a cavallo e tante altre cose. Infine, è un collezionista di gemelli

Oggi vive a Milano ed molto amico di Victoria Cabello e Ghali, ma della sua vita privata non si granché: non è noto se sia single oppure no.

Anche secondo voi Victoria e Paride saranno tra le coppie più esplosive di Pechino Express?