“Una ventina di giorni fa al suo negozio…”: Maria De Filippi svela un retroscena su Ida Platano durante la puntata di Uomini e Donne.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne andata in onda oggi, 25 febbraio 2022. Una puntata dedicata interamente al trono Over e i suoi protagonisti, a partire da Ida Platano. Da diverse settimana, la bresciana sta conoscendo Alessandro e tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele. Negli ultimi giorni, però, sono sorti diversi problemi…

Alcuni comportamenti di Alessandro hanno insinuato dei dubbi in Ida, che non si sente sicura sull’interesse dal cavaliere salernitano nei suoi confronti. È proprio per questo motivo che Ida ha deciso di dare il numero ad un altro uomo, Ottavio. Alessandro non ha affatto preso bene la decisione di Ida… ed è a questo punto che Maria De Filippi ha rivelato un retroscena che riguarda la vita di Ida fuori dalla trasmissione. Scopriamo di cosa si tratta.

Uomini e Donne, Maria De Filippi confessa cosa è successo a Ida Platano fuori dalla trasmissione

Alessandro e Ida, sboccerà l’amore tra i due protagonisti di Uomini e Donne? I due hanno iniziato una frequentazione all’interno dello studio di Canale 5, ma dopo un iniziale idillio, sono iniziati i problemi. A peggiorare la situazione, la decisione di Ida da iniziare a conoscere anche Ottavio, dopo le mancate sicurezze ricevute da Alessandro. Quest’ultimo, però, non ha reagito per niente bene a tutto questo, accusando Ida. È a questo punto che Maria De Filippi fa notare qualcosa di importante al cavaliere salernitano.

Col permesso di Ida, la conduttrice rivela un episodio accaduto ad Ida fuori dal programma: “Una ventina di giorni fa al suo negozio sono arrivate delle rose“, spiega la conduttrice, sottolineando come la Platano sia una donna molto corteggiata anche all’esterno del programma. Di conseguenza, Alessandro non dovrebbe essere particolarmente geloso di eventuali interazioni con i presenti nel programma.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire gli sviluppi di questa storia. Secondo voi nascerà qualcosa di importante tra di loro?