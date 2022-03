In Terra Nostra ha interpretato Bartolomeo: dopo 20 anni non è facile riconoscere l’attore

In Terra Nostra ha interpretato Bartolomeo: dopo 20 anni non riconoscerete l’attore, è molto diverso.

Terra Nostra è una telenovela brasiliana andata in onda su rete 4 dal settembre del 2000 al marzo del 2001. Non abbiamo visto solo la classica storia d’amore travagliata, ma la trama racconta anche della situazione degli emigrati italiani a fine Ottocento e delle loro speranze di poter vivere una vita migliore. La storia parte dal 1888.

Su una nave di emigrati diretta in Brasile, Giuliana e Matteo si incontrano e si innamorano. Purtroppo si perdono tra la folla quando la nave giunge sul porto di Santos. Da quel momento inizia l’odissea di “Terra nostra”. Giuliana viene accolta a San Paolo dal noto banchiere Francesco Magliano, mentre Matteo viene reclutato nella fazenda del signor Gumercindo. In questa ricca proprietà, a mettere ordine e cucinare, c’è Leonora, la governante, e moglie di Bartolomeo. In un nostro articolo vi abbiamo mostrato l’attrice che ha interpretato questo personaggio. Adesso, vedremo quanto è cambiato l’attore che ha interpretato Bartolomeo, marito di Leonora.

E’ stato Bartolomeo in Terra Nostra: ecco l’attore dopo 20 anni, non lo riconoscerete

Abbiamo seguito 20 anni fa la storia d’amore tra Giuliana e Matteo nella telenovela Terra Nostra. Un amore che ci ha fatto sognare, nonostante le tante difficoltà di poter essere vissuto.

Quando i due sono costretti a separarsi, perchè si perdono una volta arrivati al Porto di Santos, Giuliana viene accolta da Francesco Magliano, mentre Matteo arriva nella fazenda del signor Gumercindo. Qui, stringe un bel rapporto con Bartolomeo, anche lui lavora nella piantagione. Bartolomeo è un un italiano che sogna di produrre vino, ed è sposato con Loenora. A distanza di anni, avete visto com’è oggi l’attore che ha interpretato questo personaggio?

Ecco l’attore Antonio Calloni dopo 20 anni dall’ultima volta che l’abbiamo visto in Terra Nostra. L’avreste riconosciuto? Oggi è molto diverso, i lunghi capelli sono un po’ più corti e la barba meno folta. Guardandolo, sarebbe stato difficile riconoscerlo senza sapere la sua identità, non trovate? Calloni è un attore, uno scrittore e un poeta brasiliano. Classe 1961, ha recitato in moltissimi film e sono molte anche le opere pubblicate, lo sapevate?