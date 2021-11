Vi ricordate di Gumercindo nella telenovela Terra Nostra? Com’è oggi l’attore, dopo 20 anni.

Terra Nostra è una telenovela brasiliana andata in onda su rete 4, dal settembre del 2000 al marzo del 2001. Non narra solo di una storia d’amore travagliata, ma racconta anche della situazione degli emigrati italiani a fine Ottocento e delle loro speranze di poter vivere una vita migliore.

La storia parte dal 1988. In quel periodo, molti abitanti furono costretti ad emigrare per cercare fortuna altrove. Tutto ha inizio su una nave di emigrati diretta in Brasile, dove due giovani, Giuliana e Matteo si incontrano e si innamorano. Quando la nave giunge al porto di Santos, i due innamorati, tra la folla, si perdono e non riusciranno più a trovarsi. E’ proprio da qui che comincia il calvario di “Terra nostra”. Giuliana viene accolta a San Paolo dal noto banchiere Francesco Magliano, un grande amico di suo padre. Matteo, invece, viene reclutato nella piantagione di proprietà di Gumercindo Telles de Aranha e della sua famiglia. Ricordate il padrone della fazenda? Gumercindo è stato interpretato da un grande attore, Antonio Fagundes: sapete com’è oggi a distanza di ben 20 anni? Difficile riconoscerlo.

E’ stato Gumercindo in Terra Nostra: dopo 20 anni stenterete a riconoscere l’attore

Dal 2000 al 2001, Terra Nostra ci ha fatto vivere una storia bella e travagliata. Una telenovela che non racconta la classica storia d’amore burrascosa ma affronta anche la situazione degli emigrati italiani a fine ottocento.

Giuliana e Matteo sono i protagonisti della telenovela. Dopo essersi conosciuti su una nave di emigranti diretta in Brasile, si innamorano. La giovane resta incinta dell’uomo, ma lo scoprirà solo dopo. Una volta arrivati al porto di Santos, si perdono. Giuliana viene accolta dal banchiere Francesco Magliano, mentre Matteo entra nella piantagione di Gumercindo Telles de Aranha. Ci chiediamo, avete mai visto l’attore che ha interpretato il padrone della fazenda? E soprattutto, l’avete visto oggi, dopo 20 anni? Questa una sua foto social:

L’amato attore Antonio Fagundes è completamente cambiato. L’avreste mai riconosciuto così? Da allora sono passati molti anni, e i cambiamenti sono ben evidenti. Classe 1949, grazie a Terra Nostra, è stato travolto da una incredibile popolarità e dall’amore dei telespettatori.