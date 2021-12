Ha interpretato Antenor in Terra Nostra, era al servizio del signor Gumercindo: oggi l’attore è completamente diverso.

Terra Nostra è una telenovela brasiliana andata in onda su rete 4, dal settembre del 2000 al marzo del 2001. La trama si concentra non solo sulla classica storia d’amore piena di ostacoli, ma racconta anche della situazione degli emigrati italiani a fine Ottocento e delle loro speranze di poter vivere una vita migliore. La storia parte dal 1888.

Matteo e Giuliana sono i protagonisti. Si incontrano e si innamorano su una nave di emigrati diretta in Brasile. Si perdono una volta arrivati al porto di Santos. Giuliana è accolta dal noto banchiere Francesco Magliano, mentre Matteo viene reclutato nella fazenda del signor Gumercindo. La figlia di quest’ultimo, Rosana, si innamora di Matteo e cerca in tutti i modi di conquistarlo, anche con l’inganno. Per questo, il giovane cerca di fuggire dalla fazenda, ma Antenor, l’ex cacciatore di schiavi al servizio di Gumercindo, lo riporta indietro. Vi ricordate di Antenor? E’ stato interpretato da Jackson Antunes. L’attore dopo 20 anni è completamente diverso.

E’ stato Antenor in Terra Nostra: sapete com’è oggi l’attore? E’ completamente diverso

Il giovane cerca di fuggire, per questo, dalla fazenda, ma l’ex cacciatore di schiavi al servizio di Gumercindo, Antenor, lo riporta indietro. Ricordate Antenor? E’ stato al servizio del padre di Rosana. L’attore che l’ha interpretato è Jackson Antunes. Adesso, però, stenterete a riconoscerlo:

Ecco l’attore oggi, dopo 20 anni. Antunes appare molto diverso. Non ha più i lunghi e folti capelli e non ha la lunga barba. Adesso, porta una chioma molto più corta. I cambiamenti ci sono stati, e dopo 20 anni è normale possano esserci. Jackson è un attore, produttore, e compositore musicale. In Terra Nostra ha interpretato Antenor e grazie a questo ruolo è diventato popolare e molto amato in Italia.