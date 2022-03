Beatrice Luzzi ha vestito i panni di Eva Bonelli in Vivere, ma che fine ha fatto oggi l’attrice? Sono trascorsi 21 anni da allora: eccola.

È stata una delle soap opera italiane che più ha saputo riscuotere successo. Stiamo parlando proprio di Vivere, in onda su Canale 5 a partire dal 1999. Concentrata sulle avventure di diverse famiglie sul Lago di Como, la soap opera ha saputo regalare degli intrighi amorosi e delle vicende piuttosto intricate, tanto da conquistare l’attenzione del pubblico sin da subito.

Nel corso delle dieci stagioni di Vivere, il suo affezionatissimo pubblico ha visto alternarsi tantissimi personaggi. Tra questi, però, noi non possiamo fare affatto a meno di ricordarci di lei: Eva Bonelli. La figlia maggiore di Mirella e Giovanni, i proprietari della locanda che era diventata una sorta di luogo di ritrovo per tantissimi personaggi della soap opera, è stata una delle sue protagoniste indiscusse. Con la sua bellezza e spregiudicatezza, la Bonelli ha impressionato tutti. E ad oggi, che sono passati più di 21 anni, sono tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi. Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram, eccola come si mostra.

Ricordate Eva Bonelli di Vivere? Che fine ha fatto oggi l’attrice

Eva Bonelli è stata, quindi, una delle protagoniste indiscusse di Vivere. Entrata a far parte del cast della soap opera nel corso della prima puntata e perdurata fino alla 466esima puntata, l’attrice ha catturato l’attenzione del pubblico in un vero e proprio batter baleno. Ed ancora adesso, a distanza di ben 21 anni dal suo ‘addio’ alla soap, continua a farlo. Sono tantissime, infatti, le persone che si chiedono di lei. E che, soprattutto, si interrogano su che cosa faccia oggi dopo il successo in tv.

Forse non tutti lo sanno, ma dopo Vivere Beatrice Luzzi è stata la protagonista di tantissime altre serie tv e fiction di successo. L’ultima? Risale esattamente al 2017 quando ha preso parte, come guest star, alla famosa soap opera napoletana ‘Un posto al sole’. Così come il suo collega Edoardo Costa, anche lei avrebbe salutati i riflettori. E, ad oggi, sembrerebbe che l’ex attrice si dedichi a tematiche civili. E che attualmente lavori come autrice de L’eredità.

Divenuta mamma di due splendidi figli, Beatrice si mostra ai suoi sostenitori in tutta la sua bellezza, che non è affatto mutata negli anni.