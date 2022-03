Uomini e Donne Anticipazioni: nuovo scontro in studio, c’entra Armando; cosa è successo nell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi.

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne. Come tutti sappiamo, la trasmissione di Maria De Filippi non è in diretta e tra le registrazioni e la messa in onda delle puntate trascorrono diversi giorni. Proprio ieri, mercoledì 2 marzo 2022, si è tenuta una nuova registrazione e, stando alle anticipazioni trapelate sul web, è successo davvero di tutto. Compresa qualche discussione!

Come in ogni registrazione si è parlato sia di trono classico che di trono over, e proprio due protagonisti di quest’ultimo sono arrivati allo scontro. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa è successo, siete nel posto giusto!

Nuovo scontro nello studio di Uomini e Donne: Armando attacca un cavaliere, le anticipazioni

Nasceranno nuove coppie nello studio di Uomini e Donne? È quello che il pubblico della trasmissione si augura, seguendo le avventure del trono più famoso della tv. E una delle ‘coppie’ più chiacchierate del momento è senza dubbio quella formata da Ida ed Alessandro. I due protagonisti del trono Over si stanno frequentando da diverse settimane e sin dall’inizio è nato un bel feeling tra loro. Negli ultimi giorni, però, alcuni dubbi stanno distruggendo la serenità della coppia. Alessandro dà poche sicurezze alla Platano, che è sempre più incerta sul lasciarsi andare: il cavaliere ammette di provare qualcosa per Ida ma non sa se è pronto a cambiare vita e addossarsi le responsabilità di una relazione. Cosa è successo ieri?

Come riporta Uominiedonneclassicoeover, tra i due sono continuate le incomprensioni e le discussioni, sempre dovute alle paure di Ida. È a questo punto che Armando Incarnato è intervenuto nella lite, attaccando Alessandro e schierandosi dalla parte di Ida. Cosa ha detto Armando nel dettaglio non lo sappiamo, ma pare che Alessandro abbia lasciato lo studio! Definitivamente?

Per fortuna no: Ida ha raggiunto Alessandro dietro le quinte e i due hanno chiarito, per poi ballare al centro dello studio. Insomma, un tira e molla infinito per i due protagonisti del trono Over. La ‘coppia’ riuscirà a risolvere i problemi e viversi la loro storia fuori dal programma? Non ci resta che attendere le prossime news!