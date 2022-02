Uomini e Donne, chi è Alessandro: età, lavoro, Instagram del nuovo corteggiatore di Ida

Uomini e Donne, chi è Alessandro: età, lavoro, Instagram del nuovo cavaliere del Trono Over, arrivato in trasmissione per conoscere Ida Platano.

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Come sempre, nella trasmissione di Maria De Filippi non mancano colpi di scena. E, tra le protagoniste assolute del Trono Over, c’è ancora lei, Ida Platano. Dopo diverse conoscenze finite male, l’ultima importante con Diego, la dama sembra aver instaurato un bel feeling con un nuovo cavaliere, arrivato in trasmissione proprio per lei, Alessandro.

Con la sua semplicità e solarità, Alessandro ha riacceso l’entusiasmo di Ida, che si è lasciata andare anche a diversi baci con lui: nascerà qualcosa di importante tra i due? Staremo a vedere, nel frattempo conosciamo meglio il nuovo cavaliere. Sapete come trovarlo su Instagram?

Alessandro è il nuovo cavaliere del Trono Over: ecco il profilo Instagram del pretendente di Ida Platano

Sarà Alessandro l’uomo che farà battere nuovamente il cuore di Ida? Il corteggiatore ha le idee chiare e non ha alcun timore degli “spettri” del passato: quando Maria gli ha chiesto se ha paura di Riccardo e del presunto legame che Ida sente ancora col suo ex, Alessandro ha risposto con un deciso no. Il cavaliere è sicuro che le ‘minestre riscaldate’ non funzionano ed è pronto a conquistare la bella Platano. Tra i due, al momento, sembra procedere tutto alla grande: Ida ha ammesso di sorridere molto con lui. Questo amore sboccerà?

In attesa di scoprirlo, conosciamo meglio Alessandro. Come ha raccontato il trasmissione, Alessandro ha 39 anni, è di Salerno ed è laureato in economia. Ha lavorato come commercialista per alcuni anni, per poi occuparsi dell’azienda di famiglia. In molti si chiederanno come trovarlo su Instagram. Ebbene, si chiama Alessandro Vicinanza e il suo nick name è “ale__vi83”. Ecco uno dei tanti scatti che potrete trovare sul suo canale:

Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire come procederà la conoscenza tra Alessandro ed Ida. Il campano potrebbe essere la persona giusta per la dama? Noi glielo auguriamo!