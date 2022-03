Tra qualche ora andrà in onda l’ultima puntata di Fosca Innocenti, ma siete curiosi di sapere se ci sarà una seconda stagione? Cosa abbiamo scoperto.

Manca davvero pochissimo e Fosca Innocenti saluterà il suo affezionatissimo pubblico. Iniziata ad andare in onda esattamente 4 settimane fa, la serie tv con Vanessa Incontrada ha saputo registrare degli ascolti incredibili sin dalla sua prima puntata. E, settimana dopo settimana, ha continuato ad intrattenere un’enorme fetta di telespettatori.

Concentrata sulle avventure del vice-questore Fosca Innocenti, la serie tv ha appassionato tutto il suo pubblico con delle storie davvero incredibili. Oltre all’intrigata amicizia con Cosimo, la fiction ha proposto dei piccoli ‘misteri’ da risolvere. E con i suoi colpi di scena ha saputo lasciare letteralmente a bocca aperta i suoi telespettatori. Purtroppo, ogni cosa bella è destinata a terminare. Ed anche le avventure di Fosca Innocenti sono pronti a giungere al termine. Proprio tra qualche ora, infatti, andrà in onda la quarta ed ultima puntata. Cosa sappiamo, però, del suo continuo? In particolare, ci sarà una seconda stagione? Cerchiamo di capire cosa abbiamo scoperto.

Ci sarà una seconda stagione di Fosca Innocenti?

Ancora pochissime ore e Vanessa Incontrada saluterà il carissimo pubblico di Canale 5 e la sua Fosca Innocenti. Cosa dobbiamo aspettarci da questa ultima puntata? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Da come abbiamo potuto apprendere dalle anticipazioni, che tra l’altro vi abbiamo raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe proprio che accadrà davvero di tutto. Cosa sappiamo, però, sul suo continuo? In particolare, le avventure di Fosca Innocenti avranno o no un prosieguo?

In attesa di poter scoprire cosa accadrà stasera, sono davvero in tantissimi coloro che vogliono sapere se ci sarà una seconda stagione di Fosca Innocenti. Ebbene. Se siete curiosi anche voi di saperlo, sappiate che c’è una bellissima notizia che dovete assolutamente sapere. Nel corso di una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Vanessa Incontrada ha rivelato che, al momento, la seconda stagione di Fosca Innocenti è in fase di scrittura. “Avrà un’antagonista”, ha rivelato l’amatissima attrice spagnola.

Noi non vediamo l’ora, voi?