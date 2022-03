Amici 2022, quali sono le squadre che si sfideranno al serale? Spuntano i possibili abbinamenti di allievi e professori.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio del serale di Amici 21. Come ogni anno, la fase finale del talent show di Maria De Filippi si svolgerà nelle puntate in prima serata, che andranno in onda di sabato sera. Il serale di Amici partirà ufficialmente sabato 19 marzo 2022, dopo la fine di C’è posta per te. In molti si chiederanno: quali sono le squadre che si sfideranno a suon di cover e coreografie?

Ebbene, di ufficiale non c’è ancora nulla, ma a quanto pare anche quest’anno gli allievi saranno suddivisi in tre squadre, ognuna guidata da due professori ( uno di canto e uno di ballo). Qualche ora fa, la sempre informata pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over ha rivelato quelli che potrebbero essere gli abbinamenti del serale! Curiosi di scoprire di più? Siete nel posto giusto.

Amici 2022, ecco le possibili squadre che si sfideranno al serale

Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Amici 21. Si tratta di uno degli ultimi appuntamenti quotidiani col talent show di Maria De Filippi, che tra circa 15 giorni approderà in prima serata. Chi accederà al tanto desiderato serale? Ebbene, nella puntata che vedremo domani scopriremo che tutti gli allievi attualmente nella scuola conquisteranno la maglia color oro: sono tutti al serale! Cosa sappiamo sulle squadre?

Come per la passata stagione, anche quest’anno le squadre dovrebbero essere tre, capitanate da due prof. Uomini e Donne Classico e Over annuncia quelli che potrebbero essere gli abbinamenti che vedremo al serale. Nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ci sono i cantanti LDA, Calma, Luigi, Gio Montana e i ballerini Michele, Carola e Leonardo; fanno, invece, parte della squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini i cantanti Sissi, Aisha, Alex e i ballerini Alice, Dario e John Erick; infine, nella squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro troviamo Crytical e Albe come cantanti e Serena, Nunzio e Christian nella categoria ballo.

Ripetiamo che, al momento, non ci sono notizie ufficiali e che, quindi, si tratta di una indiscrezione. Se le squadre fossero davvero queste, per quale team fareste il tifo?