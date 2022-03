Che lavoro facevano i genitori di Anna Safroncik: la sua è una famiglia di artisti

La bellissima Anna Safroncik ha respirato arte sin da piccola: pochissimi immaginano che lavoro facevano i suoi genitori, l’avreste mai detto?

Con i suoi meravigliosi occhi ha catturato il pubblico che l’ha sempre seguita con affetto e ammirazione nei film e nelle serie tv ai quali ha lavorato. In Italia, la carriera di attrice di Anna Safroncik è iniziata nel 2000 sul set del film di Carlo Verdone C’era un cinese in coma. Da lì in poi, per la bella ucraina è stato un susseguirsi di successi, ma cosa sappiamo della sua famiglia?

I suoi genitori sono Lilia Tchapkis e di Jevhenij Safrončik, entrambi originari di Kiev. La mamma era una ballerina di danza classica mentre suo padre è stato un professore universitario e tenore. Si separarono quando Anna aveva 12 anni.

Per più di 17 anni Lilia ha fatto parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera Nazionale di Kiev e poi di quello di Odessa, per poi diventare ballerina solista. Dopo la separazione dall’ex marito, si traferì nel 1992 ad Arezzo dove ha fondato una scuola di danza col suo nome.

Chi sono i genitori di Anna Safroncik: l’attrice ha anche una sorella

In Italia la madre dell’attrice ha incontrato colui che è diventato il suo secondo marito: da questo matrimonio è nata un’altra figlia, Vittoria Chapkis Gargiani, talentuosissima ballerina, coreografa ed insegnante di danza.

Il papà di Anna invece è rimasto a vivere a Kiev e anche lui oggi è sposato con un’altra donna.

Il talento artistico è quindi una dote di famiglia e la passione per la recitazione si è sviluppata nell’attrice anche grazie ai genitori. “Mia mamma. Quando avevo 3 anni mi assegnava le poesie e me le faceva recitare davanti ai parenti durante le feste di famiglia. Dovevo interpretarle, non ripeterle a memoria come tutti gli altri bimbi. Papà, invece, mi ha insegnato l’approccio al testo, lui è uno studioso della lirica oltre a essere tenore”, ha detto in un’intervista a Famiglia Cristiana.

Come si nota in entrambe le foto, Anna somiglia moltissimo ad entrambi: i colori chiari li ha ereditati certamente dal papà ma i lineamenti della mamma sono molto simili ai suoi.