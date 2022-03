Kate Middleton e William: avete notato anche voi quel dettaglio nell’outfit?

Kate Middleton ed il Principe William, quel dettaglio nell’outfit non passa affatto inosservato: lo avete notato anche voi?

Innamorati e super complici, la Duchessa di Cambridge ed il Principe d’Inghilterra appaiono in pubblico più belli che mai. In queste ultime settimane non avevamo visto i membri della famiglia Reale mostrarsi n pubblico. La Duchessa infatti si era data, come ovvio negli ultimi tempi, allo smart working. Tuttavia, sebbene non abbia presenziato in pubblico, Kate Middleton ha sempre sfoggiato dei look davvero impeccabili.

Il Covid però sembra rallentare (o almeno si spera) e così la Royal Family torna ad occuparsi sul posto dei propri impegni e doveri regali. La coppia reale ha di recente infatti presenziato ad un evento in Galles. La sintonia tra i due non è certamente passata inosservata. Ma non è solo quella ad aver attirato l’attenzione. Pare infatti che nell’outfit sfoggiato dal William e Kate Middleton ci fosse un particolare, un dettaglio, che non è affatto passato inosservato. Di cosa si tratta? Scopriamolo.

Kate Middleton e Principe William, avete notato il loro outfit? Quel dettaglio non passa inosservato

Amici, amanti, complici, Kate Middleton ed il Principe William sono sicuramente una delle coppie che ci ha fatto sognare ‘la magica storia d’amore’. I due sono una coppia molto affiatata ed hanno insieme una splendida famiglia insieme ai loro splendidi piccoli George, Charlotte e Louis. Qualche giorno fa la coppia reale ha presenziato ad un evento che li ha portati in Galles. I due hanno visitato un allevamento di capre a Pant Farm e si sono dedicati ad una serie di attività del posto per sottolineare ed incentivare l’importanza del lavoro agricolo. I due hanno molto apprezzato la vita rurale di campagna, pare che tutta la famiglia non perda occasione per trascorrere del tempo fra la natura e tra gli animali.

Un dettaglio sul loro outfit durante il loro evento in Galles, non è affatto passato inosservato. Riuscite a vederlo? Proprio qui nella foto che vi mostriamo in basso, possiamo notare che la Duchessa di Cambridge ed il Principe William sfoggiano lo stesso outfit. In particolare, a catturare l’attenzione è la spilla che entrambi portano sul petto. Una spilla a forma di Narciso. Perché la indossavano?

Dolcevita coordinati ma non solo. La coppia della famiglia reale ha indossato durante l’evento in Galles una spilla a forma di tulipano sul petto. Perché indossavano quella spilla? Il Narciso è il fiore Nazionale del Galles. Per cui, la coppia reale, in visita in Galles nel giorno in cui nella nazione si festeggiava il Santo Patrono, San David, ha indossato in tale occasione la spilla. E voi, avevate notato questo dettaglio?