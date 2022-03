Christian ha conquistato il pubblico di C’è Posta per te: avete visto il suo profilo Instagram?

Christian ha conquistato il pubblico di C’è Posta per te nel corso della puntata di ieri: avete visto il suo profilo Instagram?

Una puntata ricca di emozioni, quella di C’è Posta per te in onda ieri, sabato 6 marzo 2022. Come sempre, Maria De Filippi ha raccontato diverse storie, da richieste di perdono a regali da brividi. E tra le storia che hanno colpito maggiormente il pubblico c’è senza dubbio quella di Christian.

Il ragazzo, appena 19 enne, ha dimostrato tanto coraggio dando una possibilità al padre, che non è stato mai presente nella sua vita, da quando è nato. Giovanni era visibilmente pentito e ha espresso tutta la volontà di recuperare il tempo perduto. Christian ha dimostrato forza e maturità e, nonostante il dolore ancora forte e la delusione, ha deciso di aprire la busta. L’educazione e la forza di Christian hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, che, soprattutto su Twitter, si sono immediatamente messi alla ricerca del suo profilo Instagram. Ve lo mostriamo noi!

C’è Posta per Te, Christian è entrato nel cuore del pubblico: ecco il suo profilo Instagram

Non tutti lo immaginavano, ma la storia di Christian e Giovanni ha avuto lieto fine. Un padre che non ha mai fatto il padre, ma che, dopo anni, ha deciso di recuperare il tempo perduto. Un figlio deluso, che definisce la sua infanzia terribile, ma che decide di mettere il dolore da parte per darsi una possibilità.

Una storia che ha commosso il pubblico, che non ha potuto far altro che lodare Christian, per il suo comportamento impeccabile, la sua maturità e la sua dignità nell’affrontare i problemi. E non sono mancati complimenti sull’aspetto fisico, che Christian cura con molta attenzione. In studio a C’è Posta per te, ha raccontato che dopo il liceo vorrebbe studiare per diventare personal trainer. La passione per la palestra è già molto forte, date un’occhiata a questo scatto condiviso proprio da lui sul suo canale Instagram:

Il 19 enne si chiama Christian Foderà e il nick name del suo profilo è “_fchris_“: ha già raggiunto più di 10 mila followers in poche ore! E voi, avete seguito l’emozionante puntata di C’è Posta per te in onda ieri? Ricordiamo che dal 19 marzo il sabato sera di Canale 5 sarà targato Amici, con l’inizio del tanto atteso serale.