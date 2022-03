Uomini e Donne, chi è Miriam: avete visto il suo profilo Instagram della corteggiatrice di Luca? Le curiosità sulla protagonista del trono Classico.

State seguendo le ultime vicende di Uomini e Donne? Dopo il ‘no’ ricevuto dalla tronista Roberta, a Luca Salatino è stata data la possibilità di sedersi sul trono. L’ex corteggiatore è, quindi, tornato in trasmissione, ma nelle vesti di tronista. E il suo percorso procede, tra esterne e conoscenze che diventano sempre più interessanti. Riuscirà il romano a trovare il vero amore? Noi glielo auguriamo! Nel frattempo, una nuova corteggiatrice sembra aver attirato non poco la sua attenzione…

Si tratta di Miriam, con cui è uscito anche in esterna. Un’esterna durante la quale la corteggiatrice ha fatto entrare Luca nel suo mondo, quello della palestra e del fitness: Miriam è infatti una personal trainer per donne. E, nel corso dell’esterna, Luca non ha nascosto di essere particolarmente attratto dal suo fisico scolpito e, nello specifico, dal suo lato b. In puntata, il tronista ha fatto anche riferimento al profilo Instagram di Miriam: sapete come trovarlo? Ve lo diciamo noi!

Miriam è la nuova corteggiatrice di Uomini e Donne: sapete come trovarla su Instagram?

Miriam è una delle protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne. La ragazza è arrivata in studio per corteggiare Luca Salatino, uno dei nuovi tronisti della trasmissione. E, sin da subito, tra i due c’è stato un bel feeling. Luca era prevenuto nei confronti della corteggiatrice, che vedeva “troppo bella” per lui e, probabilmente, interessata ad altro e alla visibilità. In esterna, però, Luca si è ricreduto, vedendo un lato diverso della personal trainer. Che, anche sul suo canale social, mette in risalto i risultati del suo allenamento.

Il suo canale Instagram è stato citato anche in puntata e, inevitabilmente, in molti è nata la curiosità di dare un’occhiata. Ebbene, potrete trovarla col suo nome e cognome, Miriam Migliaccio! Ecco uno scatto condiviso proprio da lei:

Il suo profilo, in poco tempo, ha già superato i 15 mila followers, un numero destinato a crescere data la popolarità che regala la trasmissione di Maria De Filippi. E voi, cosa ne pensate della nuova arrivata? Potrebbe essere la persona giusta per Luca?