Teo Mammuccari è un personaggio televisivo amatissimo, ma sapete che cosa faceva prima di tutto questo successo? La lunga gavetta.

È proprio lui uno dei maggiori intrattenitori del Mercoledì sera: in coppia con Belen Rodriguez, Teo Mammuccari è ritornato al timone de Le Iene. E, settimana dopo settimana, conferma ancora di più il suo successo.

Nato a Roma il 12 Agosto del 1964, Teo Mammuccari ha compiuto il suo esordio sul piccolo schermo nel 1995. Dopo aver debuttato come attore a Scherzi a parte e conduttore di un’emittente locale, il simpaticissimo romano diventa un inviato de Le Iene nel 1999. E, dopo circa un anno, diventa il conduttore di Libera su Rai Due. Da quel momento, la sua carriera prende letteralmente il volo. Colonna portante di tantissimi altri programmi di successo, il buon Mammuccari si fa ampiamente notare dal pubblico italiano. E in men che non si dica diventa un volto amatissimo del piccolo schermo nostrano. Vi siete mai chiesti, però, quali siano stati i suoi esordi? Per meglio dire, cosa faceva Teo prima del successo? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato a Verissimo! Intervistato per la prima volta da Silvia Toffanin, il conduttore si è raccontato come mai prima d’ora.

Cosa faceva Teo Mammuccari prima del successo?

“Non ha bisogno di presentazioni. Lui ha la battuta pronta, anzi prontissima: Teo Mammuccari”, sono proprio queste le esatte parole con cui Silvia Toffanin, nel corso di una recentissima puntata di Verissimo, ha presentato l’amato conduttore de Le Iene. Di fronte alle quali non si può dire affatto nulla in contrario. Tra i volti più apprezzati del piccolo schermo nostrano, il simpaticissimo Teo è un conduttore super affermato.

Alla padrona di casa di Verissimo, Teo Mammuccari si è raccontato come mai prima d’ora. Oltre a parlare della sua precedente relazione con Thais, che proprio recentemente abbiamo visto insieme a Melissa Satta e ci ha permesso un confronto col passato, ed il suo attuale rapporto con sua figlia, il conduttore de Le Iene ha spiegato la sua lunga gavetta. E cosa faceva prima del successo. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, in contemporanea ai suoi studi di teatro, Teo abbia svolto diversi lavori proprio per pagarsi i corsi. Dall’imbianchino al pittore fino al garagista e il muratore, il buon Teo ne ha fatta di strada prima di arrivare a quello che è adesso. Ed è proprio questo che lo rende unico e speciale agli occhi del suo pubblico.

Conoscevate questo retroscena?