Sono trascorsi 14 anni da quando hanno preso parte a Striscia la Notizia: oggi si mostrano così, ma com’erano allora? Come sono cambiate.

Sono tantissimi anni che Striscia la notizia va in onda. E, oltre ai tantissimi servizi regalati al pubblico italiano, il tg satirico non perde occasione di poter intrattenere i suoi telespettatori con i mitici stacchetti delle veline.

Nel corso di tutte queste edizioni di Strisci la notizia, abbiamo visto alternarsi tantissime veline sul famoso bancone. Attualmente, ci sono proprio loro: Talisa e Giulia. Ricordate, però, quando vi hanno preso parte Melissa Satta e la bella Thais. Era esattamente il 26 Settembre del 2005 quando, per la prima volta in assoluto, le due giovanissime ragazze hanno fatto il loro ingresso nel famoso studio televisivo. Da quel momento, la loro carriera ha spiccato il volo. Proprio recentemente, le due ragazze si sono incontrate. E non hanno potuto fare a meno di immortalare il loro incontro, ma anche di mostrare come siano ancora bellissime nonostante siano passati 14 anni dal loro ‘addio’ a Striscia. Siete curiosi, però, di sapere com’erano allora? Siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato: guardate un po’ come sono cambiate.

Ecco Thais e Melissa dopo 14 anni da Striscia: com’erano allora?

Chi l’ha detto che in tv si deve lavorare e basta? Tantissime volte può capitare che tra colleghe si vadano a creare dei splendidi rapporti di amicizia. E l’esempio lampante sono proprio le due ex veline Melissa Satta e Thais Wiggers. A distanza di 14 anni dal loro ‘addio’ a Striscia la notizia e nonostante le loro vite separate, sembrerebbe che le due donne siano ancora molto amiche. E che non perdano occasione di potersi incontrare.

Dopo anni dalla loro partecipazione Thais e Melissa si mostrano così agli occhi dei loro sostenitori, ma siete curiosi di vederla com’erano ai tempi di Striscia la notizia. Quando sono diventate veline del famoso tg satirico di Antonio Ricci entrambe erano giovanissima, ma guardate qui com’era allora:

Insomma, saranno anche passati anni da Striscia la notizia, ma Melissa e Thais sono sempre splendide. Anche voi siete d’accordo?