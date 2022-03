Quando inizia L’Isola dei Famosi 2022? Svelata la data ufficiale della prima puntata del reality show, condotto da Ilary Blasi.

Appassionati di reality show, niente paura! Il GF Vip 6, dopo sei lunghi mesi, sta per terminare, ma Canale 5 ha già pronto un valido sostituto. Manca sempre meno, infatti, all’inizio di una nuova, attesissima, edizione de L’Isola dei Famosi.

A condurla ci sarà ancora una volta lei, Ilary Blasi, affiancata da una coppia di opinionisti del tutto inedita: saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino a commentare l’avventura dei nuovi naufraghi dallo studio. E, a questo proposito, anche il cast promette benissimo: i concorrenti saranno divisi in concorrenti singoli e coppie e, siamo certi, i colpi di scena saranno all’ordine del giorno. Ma quando inizia ufficialmente l’Isola dei famosi 2022? La data è stata svelata proprio poche ore fa attraverso i canali social ufficiali della trasmissione.

L’Isola dei famosi 2022, quando inizia la nuova edizione: spunta la data ufficiale

Tutto pronto per il ritorno de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 ambientato in Honduras. Come sempre, i vip si trasformeranno in naufraghi e dovranno affrontare tutte le difficoltà della vita ‘isolana’. In collegamento dall’Honduras ci sarà Alvin, che tornerà nelle vesti di inviato. Ma quando partirà questa nuova avventura?

Ebbene, come confermato dalla pagine social ufficiali della trasmissione, il reality inizierà lunedì 21 marzo, in prima serata su Canale 5. L’isola, quindi, partirà subito dopo la fine del GF Vip 6, che si concluderà proprio lunedì 14 marzo, dopo ben sei mesi di messa in onda: è stata l’edizione più lunga della storia del reality. Come il GF, anche l’Isola dei famosi dovrebbe conservare il doppio appuntamento settimanale e, quindi, andare in onda anche di giovedì sera, ma bisognerà attendere notizie ufficiali.

“Io sono pronta, ma dove siete tutti?”, chiede Ilary Blasi nel promo della sedicesima edizione del reality show. Noi non vediamo l’ora di tuffarci in questa nuova avventura e di scoprire chi sarà il ‘successore’ di Awed che conquisterà il gradino più alto del podio. Appuntamento a lunedì 21 marzo, alle ore 21 e 30 circa, su Canale 5!