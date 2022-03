Stefano De Martino è un conduttore amatissimo, ma sapete che la somiglianza tra lui e sua sorella è impressionante: eccola, incredibile.

Avete seguito anche voi la puntata di ieri sera di Stasera tutto è possibile? Assolutamente si, ne siamo certi! Al timone di Stefano De Martino per un nuovo anno consecutivo, lo show del Martedì sera continua a dimostrarsi una vera e propria carta vincente.

Il successo di Stefano De Martino sul piccolo schermo è stato davvero immediato. Dopo aver chiuso con la danza, la sua più grande passione che gli ha permesso di farsi conoscere da tutto il pubblico italiano nel lontano 2009, l’ex ballerino di Amici ha iniziato a muovere i primi passi come conduttore. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Seppure inizialmente al timone di programmi già ‘rodati’, De Martino ha dimostrato di essere portato per questo mestiere. E, in men che non si dica, ha cavalcato ancora di più la cresta dell’onda. Sapete proprio tutto, però, della sua famiglia? Ad esempio, avete mai visto sua sorella? Sappiamo che Stefano non è affatto figlio unico, ma che ha ben due fratelli. Parliamo di Adelaide e Davide, quest’ultimo ancora minorenne. Vediamo da vicino, però, la bella De Martino: la somiglianza con suo fratello è impressionante.

Stefano De Martino e sua sorella Adelaide: somiglianza impressionante, l’avete mai vista?

Stefano De Martino è un personaggio amatissimo, ma siete convinti di conoscere ogni cosa su di lui? Molto probabilmente, vi sbagliate di grosso. Ad esempio, se vi chiedessimo se conoscete sua sorella, ci sapreste dare una risposta? Ebbene. Se siete curiosi di saperlo e di ‘conoscerla’, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Nato dal matrimonio tra Mariarosaria ed Enrico, Stefano De Martino ha ben due fratelli: Adelaide e Davide. Quest’ultimo, come dicevamo precedentemente, è ancora minorenne. E non ci è dato sapere granché su di lui. Discorso differente, invece, per la bella De Martino. Seguitissima sul suo canale social, Adelaide è la vera e propria fotocopia di suo fratello Stefano, con il quale ha uno splendido rapporto. Diversi sono gli scatti in cui i due si mostrano insieme. E nei quali non si può fare a meno di notare la loro somiglianza. Eccola qui, la splendida Adelaide:

È davvero stupenda, siete d’accordo?

Cosa dobbiamo aspettarci dal suo futuro?

In attesa della puntata di Stasera tutto è possibile di qualche ora, siete curiosi di sapere cosa dobbiamo aspettarci dal suo futuro televisivo? A quanto pare, sembrerebbe che ci siano delle importantissime novità.