Uomini e Donne, Miriam ‘prima e dopo’: la foto del passato vi lascerà di stucco, la corteggiatrice è irriconoscibile.

Riuscirà Luca Salatino a trovare l’amore a Uomini e Donne? Dopo la delusione al termine della sua esperienza da corteggiatore, il bel romano è tornato in studio ma nel ruolo di tronista. E, puntata dopo puntata, sta conoscendo nuove ragazze. Nell’ultima puntata, una corteggiatrice in particolare sembra aver attratto la sua attenzione.

Parliamo di Miriam, la bellissima personal trainer per donne, con cui Luca è uscito in esterna. La ragazza l’ha colpito principalmente per il suo aspetto fisico, ma, in esterna, l’ha rivalutata anche caratterialmente. In studio, Miriam ha raccontato di aver inizia a prendersi cura del suo corpo di recente e che, in passato, era leggermente in sovrappeso. Sui social, la ragazza ha condiviso diverse immagini del ‘prima e dopo’, mostrando i risultati del suo allenamento. Curiosi di vedere com’era?

Miriam è una nuova corteggiatrice di Uomini e Donne: la foto del passato vi sconvolgerà

Miriam Migliaccio è una nuova corteggiatrice del trono Classico. La ragazza è arrivata in studio per conoscere Luca Salatino, col quale sembra aver creato un bel feeling. Il tronista ammette di non aver avuto un’impressione super positiva inizialmente di lei, avendo dubitato del fatto che potesse essere in trasmissione per visibilità. Conoscendola, però, ha cambiato idea. Nascerà qualcosa di importante tra di loro? Staremo a vedere! Nel frattempo, diamo un’occhiata ad alcune immagini postate proprio da lei sul suo Instagram.

Come dichiarato in studio, in passato Miriam era in sovrappeso e, sui social, mostra il ‘prima e dopo’. Curiosi di vedere come è cambiata nel tempo? Ecco le immagini postate proprio da lei nelle sue stories di Instagram poco fa:

Eh si, un cambiamento davvero notevole, frutto di tanto impegno, allenamento e forza di volontà. E voi, avete seguito la prima esterna di Miriam e Luca? Pensate che tra i due possa nascere qualcosa di importante al di fuori del programma? Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire tutti i dettagli delle prossime puntate.